Tăng cường bảo vệ công trình dầu khí gắn với giữ vững chủ quyền biển

Hội nghị do Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau và ông Phạm Xuân Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc đồng chủ trì.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, trao đổi thông tin giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình và hoạt động dầu khí trên vùng biển Cà Mau.

Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị

Theo nội dung thống nhất, hai đơn vị sẽ tăng cường thông báo, trao đổi thông tin về tình hình trên biển; phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn công trình và hoạt động dầu khí. Đồng thời, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

Ông Phạm Xuân Phúc, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc trao đổi thông tin tại hội nghị

Một nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thượng tá Trương Bảo Xuyên, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh trao đổi ý kiến đóng góp vào nội dung quy chế phối hợp

Hai bên cũng phối hợp trong công tác ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau và ông Phạm Xuân Phúc, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký kết quy chế phối hợp

Việc ký kết quy chế tạo cơ sở để hai đơn vị chủ động phối hợp, phát huy trách nhiệm và năng lực của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó, góp phần bảo vệ an toàn các công trình dầu khí, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia trên vùng biển Cà Mau.