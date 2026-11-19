Năm 2026, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện, xử lý 4 vụ với 4 tàu nước ngoài dừng, neo đậu trái phép trong vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam; chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 10 chuyên án, 360 vụ, liên quan đến 13 tổ chức và 528 đối tượng. Tang vật thu gồm khoảng 1,2 tấn ma túy các loại, 124 tấn phân urê, 130 tấn hóa chất cùng nhiều tang vật khác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong bảo vệ các công trình khí, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai rộng khắp, hướng đến các doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải và cộng đồng ngư dân. Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tuyên truyền cho 110 doanh nghiệp, 511 chủ tàu, thuyền với hơn 800 người tham gia. Đồng thời, 2.000 tờ rơi về hệ thống đường ống dẫn khí được phát đến người dân... Hai doanh nghiệp khí cũng trao quà trị giá 140 triệu đồng hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Cùng với tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp tổ chức 57 lượt tuần tra bảo vệ các tuyến đường ống khí; phát hiện, tuyên truyền, yêu cầu 212 tàu cá, đò nan hoạt động gần và trong hành lang an toàn đường ống di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn tổ chức 55 buổi tuần tra và 300 tổ tuần tra bảo vệ đường ống dẫn khí và các phao dầu khí.

Các đại biểu thể hiện đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố duy trì 3 ca trực mỗi ngày, giám sát 24/24 giờ hệ thống quản lý hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển. Qua đó, kịp thời phát hiện, thông báo và hướng dẫn 50 tàu cá, tàu hàng di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả phối hợp, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thống nhất triển khai nhiều biện pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó chú trọng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, giám sát phương tiện hoạt động trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân, doanh nghiệp trong bảo vệ công trình khí; phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển, giữ gìn an ninh, an toàn các công trình dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.