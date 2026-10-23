Tăng cường bảo vệ chim di cư, chim hoang dã

Lực lượng kiểm lâm Nghi Sơn tái thả chim hoang dã về môi trường tự nhiên.

Để hạn chế tình trạng giăng bẫy săn bắt chim trời, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn đã chủ động tham mưu cho các địa phương ban hành các văn bản về quản lý, bảo tồn, kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn hành vi xâm hại các loài chim hoang dã, chim di cư. Đơn vị tham mưu thành lập 10 tổ liên ngành, gồm kiểm lâm, công an, quân đội, các phòng, ban có liên quan, các trưởng thôn, khu phố ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các loại lưới, bẫy bắt và các lều cò.

Các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm về săn bắt, bẫy bắt các loài chim tại các phường, xã trọng điểm. Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra trên các tuyến phố, điểm chợ, cánh đồng trên địa bàn, nhằm phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán các loại chim hoang dã; thu gom dụng cụ, lưới bắt chim trái phép... Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn đã phối hợp kiểm tra 125 lần, thu giữ và tiêu hủy 2.800m lưới, 256 bẫy, 15 loa dụ chim, 268 cọc tre, 132 cò giả, thả về môi trường tự nhiên 116 cá thể chim hoang dã.

Trao đổi về tình trạng này, ông Trịnh Đăng Tình, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lý vi phạm (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), cho biết: Từ cuối tháng 9 đến tháng 12 hằng năm là mùa chim hoang dã di cư về các vùng ven biển và trung du. Lợi dụng thời điểm này, nạn giăng bẫy, săn bắt lại diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường chọn những cánh đồng vừa gặt, lùm cây rậm rạp hoặc vũng nước nông để lập “trận địa”. Thủ đoạn được sử dụng khá tinh vi, dùng cò giả bằng xốp làm mồi nhử, cắm chi chít thanh tre tẩm keo siêu dính, kết hợp sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ... Với cách thức đánh bắt này, chim một khi sa bẫy thì khó thoát ra. Nếu không được ngăn chặn triệt để, hành vi tận diệt này không chỉ làm suy giảm nghiêm trọng số lượng cá thể mà còn phá vỡ trực tiếp sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Thực hiện công văn chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về đợt cao điểm bảo vệ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với công an, quản lý thị trường và chính quyền cơ sở để siết chặt công tác quản lý địa bàn. Các lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển và tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chim di cư. Đặc biệt, chi cục yêu cầu tăng cường tuần tra, tháo dỡ triệt để hệ thống lưới, bẫy tại các cánh đồng, bãi bồi và rừng ngập mặn; đồng thời dẹp bỏ dứt điểm tình trạng quảng cáo, buôn bán chim hoang dã công khai trên đường phố cũng như trên không gian mạng...

Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 22.840m lưới, 2.166 cọc tre, 506 bẫy dính, 281 cò giả và một số công cụ dùng để bẫy bắt chim. Phối hợp với chính quyền địa phương thả về tự nhiên 134 cá thể chim hoang dã; xử lý 16 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt, nộp ngân sách Nhà nước 56,5 triệu đồng.

Nhằm chặn đứng tình trạng tận diệt chim hoang dã, thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương siết chặt công tác tuần tra, bám sát địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi đối tượng có hành vi giăng bẫy, vận chuyển và buôn bán trái phép chim hoang dã nhằm tạo sức răn đe, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.