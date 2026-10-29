Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường

Bữa ăn của học sinh bán trú tại 1 trường học ở Lâm Đồng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn.

Chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh tại 1 trường học ở Lâm Đồng

Theo đó, các trường học phải xây dựng thực đơn bán trú, nội trú cân đối dinh dưỡng theo quy định của Bộ Y tế đối với từng lứa tuổi. Đồng thời công khai thực đơn và phân định rõ trách nhiệm giữa nhà trường với đơn vị cung cấp suất ăn.

Tỉnh cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc kinh doanh các loại thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo không có lợi cho sức khỏe tại căn-tin trường học.

Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra, giám sát khâu chế biến thức ăn tại 1 bếp ăn trong trường học ở Lâm Đồng

Bên cạnh đó, công tác quản lý ATTP phải được kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quá trình từ khâu chọn lựa nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến chia suất ăn. Các đơn vị bắt buộc thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và bảo đảm truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra, giám sát khâu vệ sinh dụng cụ chế biến thức ăn tại 1 bếp ăn trong trường học ở Lâm Đồng

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn sẵn số lượng lớn hoặc có nguy cơ cao về mất an toàn. Ngành y tế cùng các trường học cũng chủ động xây dựng phương án, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố; sẵn sàng phối hợp xử lý, cấp cứu và điều tra nguyên nhân ngay khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.