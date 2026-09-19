Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm sau mưa lũ

Quầy rau xanh ở siêu thị. Ảnh tư liệu: Thanh Liêm/TTXVN

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Theo đó, các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ, tập trung thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống chín”; sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm; rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh dụng cụ, bát đũa.

Người dân cần bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập; không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Đồng thời, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết; khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương bảo đảm an toàn nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng sau lũ; hướng dẫn người dân thực hiện lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi nước trước khi uống, chế biến thực phẩm; kịp thời cảnh báo, không để người dân sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm chưa qua xử lý. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Việc kiểm tra tập trung vào các thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng do ngập lụt, mất điện, bảo quản không bảo đảm.

Kịp thời phát hiện, thu hồi, tiêu hủy, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; không để thực phẩm bị ô nhiễm, hư hỏng tiếp tục lưu thông, sử dụng hoặc làm thực phẩm cứu trợ. Các địa phương chỉ đạo không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời. Khi xảy ra vụ việc, cần khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thức ăn là nguyên nhân và nguồn gây bệnh, xử lý nguồn ô nhiễm, không để phát sinh, lan rộng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các nội dung trên, ưu tiên các địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vụ việc bất thường, các địa phương kịp thời báo cáo Cục An toàn thực phẩm để phối hợp xử lý.