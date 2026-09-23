Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ

Theo đó, các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ. Người dân cần thực hiện “ăn chín, uống chín”; sử dụng nước sạch hoặc nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm; rửa tay trước khi ăn, chế biến thức ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ dụng cụ, bát đũa sạch sẽ.

Bộ Y tế đặc biệt lưu ý không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất. Thực phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập. Các địa phương đồng thời phải thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết và khơi thông cống rãnh.

Đối với nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại khu vực ngập lụt, ngành y tế cần hướng dẫn người dân lọc, khử trùng và đun sôi nước trước khi uống hoặc chế biến thực phẩm; cảnh báo không sử dụng nguồn nước ô nhiễm khi chưa được xử lý.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và nơi tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được kịp thời phát hiện, thu hồi, tiêu hủy, không để tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng làm hàng cứu trợ.

Các địa phương phải tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, điều tra nguyên nhân và xử lý nguồn ô nhiễm khi xảy ra vụ việc, ưu tiên những địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao.