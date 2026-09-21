Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu người dân bảo đảm vệ sinh ăn uống, sử dụng nước sạch và không sử dụng thực phẩm bị ngập nước, ô nhiễm sau mưa lũ. Ảnh: Minh họa

Ngày 18/9/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có Công văn số 1911/ATTP-NĐTT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ.

Theo công văn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Văn bản số 8916/VPCP-NN ngày 28/8/2026 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 6706/BYT-KH-TC ngày 6/9/2026 của Bộ Y tế về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Bảo đảm vệ sinh ăn uống, nguồn nước

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ, tập trung thực hiện “ăn chín, uống chín”; sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm.

Người dân cần rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh dụng cụ, bát đũa; bảo quản thực phẩm khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập.

Không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Đồng thời, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết; khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đối với nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng sau lũ, cần thực hiện lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống, chế biến thực phẩm. Các nguồn nước bị ô nhiễm chưa qua xử lý phải được cảnh báo, không sử dụng.

Tăng cường kiểm tra thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ.

Công tác kiểm tra tập trung vào thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng do ngập lụt, mất điện, bảo quản không bảo đảm. Khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn, phải kịp thời thu hồi, tiêu hủy và xử lý, không để thực phẩm bị ô nhiễm, hư hỏng tiếp tục lưu thông, sử dụng hoặc làm thực phẩm cứu trợ.

Các địa phương đồng thời được yêu cầu chỉ đạo không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả.

Chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời.

Khi xảy ra vụ việc, cần khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thức ăn nguyên nhân và nguồn gây bệnh, xử lý nguồn ô nhiễm, không để phát sinh, lan rộng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được đề nghị chủ động triển khai ngay các nội dung trên, ưu tiên các địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả.