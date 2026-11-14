Tăng cường bảo đảm an toàn khai thác khoáng sản trong mùa mưa bão

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Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, tình trạng mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực khai thác khoáng sản, đặc biệt là bờ moong, sườn tầng khai thác và các bãi thải. Những yếu tố này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người lao động, phương tiện, thiết bị và các công trình liên quan.

Để chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn về người và tài sản, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Đá Suối Kiết, đơn vị đang khai thác mỏ đá xây dựng Núi Kiết tại xã Suối Kiết, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Theo đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực khai thác, bờ moong, sườn tầng và bãi thải; kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí có nguy cơ mất ổn định, không để tồn tại đá treo, đá mồ côi có khả năng gây sạt lở, đe dọa an toàn lao động.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đá Suối Kiết phải tổ chức khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt, tuân thủ các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản và thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn, doanh nghiệp phải dừng ngay hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp khắc phục cần thiết, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Mỏ đá xây dựng Núi Kiết được Công ty TNHH Đá Suối Kiết khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2448/GP-UBND ngày 22/11/2023, được điều chỉnh tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sở Công Thương nhấn mạnh, trường hợp để xảy ra sự cố, tai nạn trong quá trình khai thác, doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc chủ động kiểm tra, đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa trong mùa mưa bão là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng người lao động, tài sản và bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra an toàn, đúng quy định./.