Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Công tác kiểm tra tập trung rà soát tình trạng mặt đường, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông (C08), Khu Quản lý đường bộ I đang phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT C08) tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận hành và khai thác tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã yêu cầu khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng tại Km197+550 - Km198+130, Km201+900 và Km208+400 thuộc địa bàn xã Bảo Hà. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh biển báo tốc độ tối thiểu, biển báo phân làn trên giá long môn tại các nút giao, bảo đảm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Khu Quản lý đường bộ I phối hợp Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Tại dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường đoạn Km193-Km244, Văn phòng Quản lý đường bộ 1.2 đã lập nhiều biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 471 và Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ ETC do thi công nhưng không lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy định. Trên cơ sở đó, Khu Quản lý đường bộ I đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc chấp hành quy định về tổ chức thi công, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng chủ động phối hợp phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa khi xảy ra tai nạn, sự cố thiên tai; triển khai phương án phòng ngừa ùn tắc tại các trạm thu phí, nhất là trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Hướng tới cao điểm lễ, Tết năm 2027, Khu Quản lý đường bộ I tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, yêu cầu khắc phục triệt để những vấn đề tồn tại về mặt đường hư hỏng, sạt lở ta-luy dương, hệ thống báo hiệu và tổ chức giao thông. Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc chậm khắc phục sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.