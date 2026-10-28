Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Tại Đồng Nai, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh.

Tăng cường quản lý, tổ chức đưa rước học sinh

Một trong những vấn đề đặt ra trong bảo đảm ATGT cho học sinh là quản lý việc sử dụng phương tiện cá nhân, nhất là tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô đến trường.

Trung tá Khổng Văn Lĩnh, Phó Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh Trường TH và THCS Tiến Thành (phường Đồng Xoài).

Năm học 2026-2027, Trường THPT Đồng Xoài, phường Bình Phước có hơn 1,6 ngàn học sinh. Thầy Cao Vũ Mưu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhiều năm qua, sau lễ khai giảng, trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ năm 2024 và các nội dung liên quan cho học sinh; đồng thời yêu cầu phụ huynh ký cam kết không giao xe mô tô cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi. Nhà trường bố trí bãi giữ xe riêng theo từng khối lớp, giao nhân viên bảo vệ kiểm soát phương tiện ra vào hằng ngày. Khi phát hiện học sinh điều khiển xe không đúng quy định, nhân viên giữ xe báo cáo ban giám hiệu để xử lý.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Nghĩa Trung, mô hình xe đưa rước học sinh được triển khai với sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và doanh nghiệp vận tải. Cô Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có hơn 1 ngàn học sinh. Việc ký cam kết giữa ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh và doanh nghiệp vận tải được thực hiện nghiêm túc nhiều năm qua. Hiện khoảng 75% học sinh đi học bằng xe đưa rước; khoảng 80 em sử dụng xe đạp điện và xe máy dưới 50cm³. Nhà trường không có học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô đến trường.

Em Nguyễn Văn Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Nhà cách trường khoảng 10km nên xe đưa rước giúp em chủ động việc học, không phụ thuộc vào thời gian đưa đón của cha mẹ.

Để hoạt động đưa rước học sinh an toàn, trách nhiệm của tài xế và việc tuân thủ các điều kiện an toàn là yếu tố quan trọng. Tại xã Nghĩa Trung hiện có đội xe hợp đồng gồm 16 ô tô đưa rước học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ và THPT Lê Quý Đôn. Ông Lê Chương Quân, Đội trưởng đội xe cho biết: “Các thành viên luôn được quán triệt nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy định khi lái xe; tuyệt đối không vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu. Các nhà xe cũng thống nhất với học sinh và gia đình về thời gian, địa điểm đón trả, bảo đảm đúng giờ”.

Trung tá Khổng Văn Lĩnh, Phó Trưởng trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố cho biết: “Đầu mỗi năm học, đơn vị làm việc với các chủ xe đưa rước học sinh, kiểm tra hợp đồng và điều kiện an toàn kỹ thuật; yêu cầu tài xế không chở quá số người quy định. Trong quá trình đón, trả học sinh phải bảo đảm an toàn, đúng quy định”.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Bên cạnh quản lý phương tiện và tổ chức đưa rước, công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được ngành chức năng triển khai nhằm trang bị kiến thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Trung tá Trần Thanh Quyền, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố cho biết: Việc phát hiện, xử lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô đến trường tại một số xã, phường, trường học còn gặp khó khăn. Vì vậy, bên cạnh tuần tra, kiểm soát, đơn vị tăng cường phối hợp với ban giám hiệu các trường tuyên truyền trong giờ chào cờ, tổ chức ký cam kết giữa gia đình, học sinh và lực lượng CSGT về việc chấp hành pháp luật. Đồng thời kiểm tra đột xuất tại bãi giữ xe trong trường học, các điểm trông giữ xe bên ngoài trường; tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở cam kết không nhận giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Nếu phát hiện vi phạm, đơn vị sẽ xử lý.

Tại các phường: Phước Long, Phước Bình và các xã: Đa Kia, Phú Nghĩa, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với công an địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh các trường THCS và THPT. Trung tá Phạm Quang Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết: Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, kỹ năng lái xe an toàn, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các mức xử phạt hành chính theo quy định. Đồng thời trình chiếu các hình ảnh, clip TNGT, phân tích nguyên nhân để giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa tai nạn.

Nhiều trường học nằm sát quốc lộ, tỉnh lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi học sinh qua đường. Trước thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tham mưu chính quyền địa phương và ngành chức năng rà soát, bổ sung biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc, biển hạn chế tốc độ tại khu vực trường học; đồng thời xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông nhằm phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ TNGT đối với học sinh. Ông PHẠM HỒNG THẮNG, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của Công an thành phố, trong 9 tháng của năm 2026, toàn thành phố xảy ra 716 vụ TNGT, làm chết 493 người, bị thương 334 người. Đáng chú ý, TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 75 vụ, làm chết 34 người, bị thương 32 người.

Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm trật tự, ATGT 9 tháng của năm 2026, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở trong quản lý, giáo dục học sinh, thanh thiếu niên chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT.