Tăng cường bảo đảm an ninh hàng không tại Liên Khương

Hai bên ký kết quy chế phối hợp mới

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Tô Tử Hà, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không tại cảng và khu vực giáp ranh.

Từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, quản lý nhà nước về an ninh hàng không tại cảng; đồng thời thành lập Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát các khu vực trọng yếu, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Các lực lượng đã tổ chức 130 đợt tuần tra, kiểm tra; áp giải 46 đối tượng truy nã; bảo đảm an toàn cho hơn 135 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua cảng. Giai đoạn 2024 - 2026, tổ chức 2 cuộc diễn tập khẩn nguy hàng không và 2 đợt thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công tác tuyên truyền pháp luật, cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ tàu bay không người lái được tăng cường; mô hình “Tổ tự quản bảo đảm an ninh, trật tự” tiếp tục được duy trì.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Từ ngày 1/3/2025 đến 14/9/2026, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm an ninh hàng không, liên quan đến vật phẩm nguy hiểm, vật phẩm cấm hoặc hạn chế vận chuyển bằng đường hàng không, cần sa, dụng cụ sử dụng cần sa và gây rối trật tự công cộng. Các vụ việc được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa nguy cơ xâm nhập trái phép khu vực hạn chế, vận chuyển vật phẩm nguy hiểm, tấn công mạng và sử dụng tàu bay không người lái xâm phạm khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Quy chế phối hợp mới gồm 3 chương, 16 điều, quy định cụ thể trách nhiệm, nội dung và phương thức phối hợp giữa hai bên trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng.