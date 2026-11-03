Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học trên địa bàn xã Avương

Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28-8-2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; đồng thời thực hiện Công văn số 2317/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 21-11-2025 về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.

Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã Avương và cô Nguyễn Thị Mai Quế - Hiệu trưởng nhà trường ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT và an toàn trường học, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và lành mạnh.

Tại hội nghị, Thiếu tá Alăng Mom - Phó Trưởng Công an xã Avương cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, cùng với việc tiếp cận các nội dung phim ảnh, trò chơi điện tử có tính chất bạo lực, đã tác động không nhỏ đến nhận thức và hành vi của một bộ phận thanh, thiếu niên, làm gia tăng nguy cơ vi phạm pháp luật với các hành vi như đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, điều khiển phương tiện nẹt pô, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông...

Trong đó, học sinh là nhóm đối tượng dễ chịu tác động bởi những mặt trái của môi trường mạng và các yếu tố tiêu cực ngoài xã hội. Qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và có dấu hiệu trẻ hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã Avương phát biểu tại hội nghị ký kết quy chế.

Xuất phát từ tình hình thực tế, việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Avương, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, học sinh an tâm học tập và rèn luyện.

Theo Quy chế phối hợp, Công an xã Avương và nhà trường tập trung duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên, đột xuất giữa hai đơn vị; kịp thời phát hiện, nắm bắt những mâu thuẫn, biểu hiện bất thường trong học sinh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết ngay từ cơ sở.

Hai đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực xung quanh trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm; phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm, buôn bán mặt hàng cấm, thuốc lá điện tử, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường học đường.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và các kỹ năng cần thiết phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Cô Nguyễn Thị Mai Quế - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, chú trọng củng cố, duy trì hiệu quả mô hình tự quản "Cổng trường an toàn giao thông", nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình phù hợp, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trong và ngoài khu vực trường học.

Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp giữa Công an - Nhà trường - Gia đình trong công tác quản lý, giáo dục và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đề cao tính giáo dục, cảm hóa, giúp các em nhận thức và sửa chữa sai phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã Avương bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; sự phối hợp, đồng hành của Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên và các bậc phụ huynh để triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất. Lực lượng Công an xã cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần giữ gìn bình yên học đường, bảo vệ và chăm lo cho thế hệ trẻ địa phương.

Cô Nguyễn Thị Mai Quế - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sẽ chỉ đạo tập thể lãnh đạo, Hội đồng sư phạm nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế; đồng thời duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Công an xã thông qua các kênh thông tin liên lạc, kịp thời trao đổi, phối hợp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các tình huống phát sinh.

“Sự đồng hành, trách nhiệm của lực lượng Công an xã sẽ là “lá chắn” vững chắc, cùng với nhà trường chăm lo, bảo vệ sự bình yên cho các em học sinh”, cô Nguyễn Thị Mai Quế nhấn mạnh.