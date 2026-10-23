Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Theo đó, đến năm 2028, thành phố tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn uống. Phấn đấu 100% vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo đều được điều tra, xử lý kịp thời; khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính dưới 6 người/100.000 dân, không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Thành phố chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; phát triển hệ thống chế biến, phân phối lương thực, thực phẩm bền vững, chủ động nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mọi tình huống.

Đến năm 2031, Đà Nẵng phấn đấu cơ bản bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; duy trì hệ thống cung ứng ổn định, đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dân; giảm tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính xuống dưới 5 người/100.000 dân, không để xảy ra tử vong.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp; hoàn thiện cơ chế quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; đầu tư phát triển vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.