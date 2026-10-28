Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn

Minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, MTTQ và Ủy ban nhân dân các cấp nâng cao trách nhiệm, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật về an ninh hàng không, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tàu bay không người lái (UAV); đồng thời làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trong toàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xử lý các trường hợp bay trái phép hoặc các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và an toàn hàng không.

Các sở, ngành như: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công Thương, cùng các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương có trách nhiệm lồng ghép, đa dạng hóa hình thức và tăng cường tuyên truyền pháp luật về an ninh, an toàn hàng không phù hợp với lĩnh vực quản lý. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ, hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ quay phim, chụp ảnh và du khách tuân thủ đúng quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay và thủ tục cấp phép bay khi sử dụng UAV tại các khu, điểm du lịch, lễ hội…

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân tại địa bàn dân cư; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, kịp thời tiếp nhận phản ánh của nhân dân để báo cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị ưu tiên triển khai ngay các nội dung tuyên truyền phù hợp; tăng cường trong các dịp lễ, tết và sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch và các thời điểm có yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự. Kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương phải báo cáo về UBND tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh) trước ngày 15/11 hằng năm.