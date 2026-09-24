Tăng cường an toàn trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định nêu trên quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động dữ liệu tại Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này. Hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực dữ liệu bao gồm: Cảnh cáo; phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng các hình thức xử phạt như: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; đình chỉ hoạt động cung cấp, xử lý, kết nối dữ liệu có thời hạn; đình chỉ hoạt động quản trị, vận hành cơ sở/sàn dữ liệu có thời hạn, hoạt động tham gia chương trình, dự án do Quỹ phát triển dữ liệu hỗ trợ có thời hạn; trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính… Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu đối với cá nhân là 100 triệu đồng...

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể, chi tiết các hình thức xử lý, biện pháp khắc phục đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực dữ liệu.