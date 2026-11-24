Sau sáp nhập, Công ty Điện lực Đồng Tháp quản lý lưới điện trên địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng ở cả khâu điều hành, vận hành và kinh doanh điện. Với 23 đơn vị Điện lực trực thuộc được theo dõi, điều hành trên cùng hệ thống, Công ty Điện lực Đồng Tháp chủ động chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp phần mềm nghiệp vụ và đưa sáng kiến của người lao động vào sản xuất kinh doanh.