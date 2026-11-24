Tăng cường an toàn bức xạ và an ninh hạt nhân qua Mạng lưới quan trắc quốc gia
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-TTg thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia. Đây là bước đi chiến lược nhằm thiết lập hệ thống giám sát hiện đại, đảm bảo an ninh hạt nhân và ứng phó kịp thời các sự cố bức xạ trên phạm vi toàn quốc.
Việc hình thành Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng nguyên tử trong tình hình mới mà còn là lá chắn quan trọng bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân và an ninh quốc gia trước các nguy cơ bức xạ tiềm ẩn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-tang-cuong-an-toan-buc-xa-va-an-ninh-hat-nhan-qua-mang-luoi-quan-trac-quoc-gia-173101.html