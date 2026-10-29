Tăng cường '3 ca, 4 kíp' đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (nón trắng) chỉ đạo đơn vị thi công tập trung toàn lực thi công, nếu chậm trễ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật

Ngày 29/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có buổi kiểm tra đột xuất nắm tiến độ thực tế dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải sang) yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời báo cáo UBND tỉnh

Tại buổi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nắm thực tế khối lượng thực hiện của dự án, cũng như tình hình bố trí máy móc, nhân công tại hiện trường.

Qua kiểm tra, một số gói thầu, mũi thi công của dự án có khá ít máy móc, thiết bị, nhân công thực hiện. Các đơn vị thi công chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Trước tình hình thực tế khá thuận lợi về thời tiết, mặt bằng, nhưng tiến độ dự án chậm so với yêu cầu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị nhà thầu nâng cao trách nhiệm, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, bố trí "3 ca, 4 kíp" đẩy nhanh tiến độ dự án này.

Về cơ bản, dự án không còn vướng mắc. Lâm Đồng không cho phép sự chậm trễ trong thực hiện dự án. Đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ. Thậm chí, việc huy động thuê thêm nhà thầu phụ để thi công cũng cần được tính toán, thực hiện. Nếu tiếp tục chậm trễ, ngay trong tuần sau, Lâm Đồng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang tính từng giờ. Đây là dự án quan trọng, chiếm nguồn vốn lớn, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh.

Thi công các hạng mục Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 khẩn trương lập tổ kiểm tra dự án.

Hằng ngày, tổ kiểm tra hiện trường, số lượng máy móc, nhân công thực hiện, báo cáo tiến độ lên lãnh đạo UBND tỉnh. Cùng với tổ kiểm tra, hằng tuần, sở chuyên ngành, nhà đầu tư, đơn vị thi công, địa phương liên quan tổ chức họp để nắm bắt tiến độ, xử lý khó khăn phát sinh để điều chỉnh kịp thời.

Đơn vị nhà thầu CC1 báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại vị trí nút giao Liên Hiệp Km191+960

"Quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp chặt chẽ, xử lý theo hướng "dễ làm trước, khó làm sau". Tất cả vào cuộc quyết tâm, quyết liệt không chỉ nâng cao giá trị giải ngân, mà còn đẩy nhanh tiến độ công trình. Bởi vì, dự án hoàn thiện, đi vào sử dụng đúng tiến độ sẽ góp phần tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng trong thời gian tới", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ tại vị trí nút giao Liên Hiệp Km191+960 (thuộc Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương)

Theo báo cáo, Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài khoảng 73,6 km, đi qua địa bàn 10 xã, phường. Tổng diện tích thu hồi đất thuộc dự án hơn 621 ha, với 2.519 trường hợp bị ảnh hưởng.

Các đơn vị triển khai thi công Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Dự án Bảo Lộc - Liên Khương có 3 đơn vị phụ trách thi công gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành; Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty Cổ phần Thành Đạt.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phê bình Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty Phương Thành vì thi công chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Riêng Công ty Cổ phần Thành Đạt được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương vì đáp ứng tiến độ đề ra.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười biểu dương Công ty Cổ phần Thành Đạt thi công dự án đạt tiến độ tại vị trí cầu Km152+500

Theo báo cáo của đơn vị thi công, hiện nay, một số vị trí ưu tiên thi công để giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chưa hoàn thành. Công tác xác định nhu cầu và giá đất tái định cư còn chậm, ảnh hưởng đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ người dân...

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhà đầu tư trúng thầu dự án là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T - Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.