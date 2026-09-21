Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Năm nay tôi vừa tròn 70 tuổi. Đã có những đêm giật mình tỉnh giấc trong căn phòng trọ chật hẹp, nghe tiếng xe cộ ngoài đường rồi nhìn lên trần nhà, tôi không sao ngủ lại được. Tôi nghĩ về căn nhà cũ, về mảnh đất mặt phố và về quyết định mà nếu được làm lại, có lẽ tôi sẽ thận trọng hơn rất nhiều.

Vợ chồng tôi trước đây đều là công nhân viên chức. Cả đời làm lụng, tiết kiệm từng khoản, chúng tôi mới mua được mảnh đất hơn 100m² ở mặt phố thuộc một xã đang phát triển. Trên mảnh đất ấy là căn nhà hai tầng – nơi hai vợ chồng đã sống, nuôi con trưởng thành và dự định sẽ ở với nhau đến cuối đời.

Nhưng cách đây 3 năm, vợ tôi đột ngột qua đời sau một trận tai biến. Từ ngày bà ấy mất, căn nhà rộng hơn hẳn. Bữa cơm chỉ còn một người, buổi tối cũng chẳng còn ai hỏi nhau hôm nay ăn gì, thuốc đã uống chưa. Tôi vẫn cố sống bình thường, nhưng nhiều lúc đi từ phòng này sang phòng khác, tôi lại thấy sự trống trải đến khó tả.

Thương con chật vật, tôi giao hết vốn nhà

Tôi có hai người con, một trai, một gái. Con gái đã lập gia đình và sống xa nhà, cuộc sống riêng cũng nhiều thứ phải lo. Còn con trai cả làm ăn trên thành phố nhưng thời gian đó gặp nhiều khó khăn, lại đang phải thuê nhà và gồng gánh một khoản nợ.

Thấy con chật vật, tôi thương lắm. Một phần vì thương con, một phần nghĩ mình đã cao tuổi, sau này tài sản rồi cũng để lại cho chúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc cho con sớm lại có thể trở thành quyết định khiến mình phải hối tiếc cả đời.

Tuổi 70, tôi nghẹn ngào kép va li rời khỏi căn nhà do chính minh gây dựng. Ảnh minh họa: AI

Trong một bữa cơm giỗ mẹ, vợ chồng con trai đặt vấn đề với tôi. Con bảo nếu được sang tên mảnh đất, vợ chồng nó sẽ bán một phần để trả nợ và lấy vốn làm ăn. Phần còn lại, hai đứa dự định sửa sang để cả gia đình chuyển về sống chung.

Con dâu còn đon đả: "Bố cứ yên tâm, sau này bố già yếu có vợ chồng con chăm. Bố ở một mình, đêm hôm có chuyện gì chúng con ân hận cả đời".

Tôi nghe vậy thì mủi lòng. Tôi nghĩ giúp con lúc khó khăn là điều nên làm, lại có con cháu ở cùng thì những năm tháng cuối đời sẽ đỡ hiu quạnh. Tôi làm thủ tục sang tên toàn bộ mảnh đất cho vợ chồng con trai mà không giữ lại cho mình một điều kiện hay quyền lợi nào trên giấy tờ.

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đến tình cha con. Tôi không ngờ có ngày mình sẽ phải kéo va li ra khỏi căn nhà ấy.

Mất vị thế chủ nhà và gánh nặng của lời hứa suông

Sau khi nhận quyền sử dụng đất, con trai tôi bán một phần mảnh đất như dự định. Nhưng số tiền thu được lại đem đầu tư vào một dự án thua lỗ sạch vốn. Căn nhà hai tầng của tôi vẫn giữ nguyên, không có cuộc sửa sang nào. Gia đình bốn người của con trai dọn về sống cùng tôi, và từ đó những va chạm sinh hoạt bắt đầu bùng nổ.

Con cháu có giờ giấc riêng, vợ chồng con cũng có áp lực công việc. Tôi lớn tuổi, đi lại chậm chạp, ăn uống cũng khác giới trẻ. Những chuyện tưởng rất nhỏ như tiếng tivi, giờ ăn hay cách sinh hoạt trong nhà dần trở thành cái gai khiến mọi người khó chịu. Tôi cố gắng nhường nhịn, nhưng thái độ của con dâu đối với tôi ngày một khác trước.

Những bữa cơm gia đình thưa thớt dần tiếng cười. Có lần con dâu thở dài ngay trên bàn ăn: "Thời buổi này kiếm tiền khó lắm, hai đứa nhỏ ăn học tốn kém. Thuốc men rồi các khoản sinh hoạt trong nhà cũng nhiều...". Con trai tôi ngồi bên cạnh im lặng.

Rồi một lần tôi đau khớp chân không đi lại được, nhờ con dâu nấu giúp bát cháo. Nó mang cháo vào phòng, đặt xuống bàn rồi bảo: "Nhà mình giờ nhiều việc quá. Bố xem nếu có lương hưu thì phụ thêm vợ chồng con một chút, chứ cứ thế này chúng con cũng khó xoay xở".

Tôi ngồi trên giường, nghẹn lời. Khoản lương hưu của tôi không nhiều, nhưng điều khiến tôi đau đớn không phải là chuyện phụ thêm bao nhiêu tiền. Tôi chỉ chợt nhận ra: Mảnh đất mình đã trao cho con, căn nhà mình gây dựng cả đời, rốt cuộc vẫn không cho mình nổi một cảm giác an yên khi về già.

Đêm lặng người ngoài cánh cửa và quyết định ra đi

Đêm hôm đó, tôi tình cờ nghe thấy tiếng vợ chồng con trai thì xầm trong phòng. Con dâu than thở sống chung mệt mỏi, rồi đề nghị con trai tìm cho tôi một căn phòng trọ bên ngoài để mọi người được thoải mái hơn.

Tôi đứng ngoài cửa, nghe rõ từng câu. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là lời đề nghị của con dâu, mà là sự im lặng không một lời phản đối của đứa con trai tôi.

Tôi quay về phòng, ngồi rất lâu trên mép giường. Căn phòng ấy tôi đã ở bao nhiêu năm. Những viên gạch dưới chân, chiếc tủ gỗ trong góc, cái giường nơi vợ tôi từng nằm... tất cả đều quen thuộc đến mức tôi từng nghĩ mình sẽ ở đây cho đến hơi thở cuối cùng. Nhà của tôi, tôi có quyền đuổi chúng ra khỏi nơi này nhưng tôi không đủ sức mạnh và lương tâm để cắt đứt và đấu tình đấu lý với con cháu.

Tôi đã ra một quyết định để tìm lấy sự bình an trước mắt. Tôi lấy chiếc va li cũ, xếp vài bộ quần áo, thuốc men và những giấy tờ cần thiết rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi tìm một khu trọ ở rìa thành phố, thuê căn phòng nhỏ rộng hơn chục mét vuông. Tiền thuê được trích từ khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng. Bữa sáng tôi tự mua, hôm nào đau chân thì đi chậm hơn. Buổi tối căn phòng chỉ có một mình, tiếng hàng xóm đóng cửa hay tiếng xe ngoài đường đôi lúc khiến tôi chực trào nước mắt.

Đừng quên giữ lại đường lui cho chính mình

Sau những ngày đầu hụt hẫng, tôi bắt đầu nhìn lại quyết định của mình một cách bình thản hơn. Tôi không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, cũng không thể lấy lại mảnh đất bằng những lời trách móc. Điều tôi có thể làm là tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Tôi đã quá tin vào một lời hứa mà quên mất rằng tuổi già cần một chỗ dựa khác: Quyền tự chủ của bản thân.

Cha mẹ thương con là điều tự nhiên. Nhưng thương con không có nghĩa là phải trao hết những gì mình có khi bản thân vẫn cần một mái nhà phòng thân và quyền tự quyết những năm tháng cuối đời. Giá như ngày ấy tôi bình tĩnh hơn, tôi có thể hỗ trợ con một phần, cho con vay, hoặc cùng con tìm cách tháo gỡ khó khăn mà không đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào một lời hứa.

Bây giờ, điều tôi muốn nhắn gửi đến những người cùng tỏa bóng xế chiều chỉ là một bài học giản dị: Hãy thương con, nhưng đừng quên giữ lại cho mình một chỗ dựa. Tài sản có thể để lại cho con, nhưng hãy đợi đến thời điểm thích hợp.

Ở tuổi 70, tôi không mong nhà cao cửa rộng. Tôi chỉ mong mỗi tối khi đóng cửa căn phòng trọ, tôi biết rằng ngày mai mình vẫn có thể tự quyết định mình sẽ sống ở đâu, tiêu những đồng tiền mình có thế nào.

Chiếc va li cũ vẫn nằm ở góc phòng trọ. Mỗi lần nhìn nó, tôi nhớ đến căn nhà mình từng gây dựng. Tôi không còn trách ai nữa, chỉ tiếc rằng mình đã học được bài học ấy hơi muộn màng...

Tôi không trông chờ vào sự ân hận của con cái, tôi muốn thêm thời gian và sự bình tĩnh. Tôi sẽ trao đổi thêm với anh em họ hàng và tìm luật sư để xử lý dứt điểm chuyện của mình. Tôi làm như vậy có đúng không, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.