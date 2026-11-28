Trường THPT Trần Khai Nguyên là 1 trong 15 trường bậc THPT nhận Cờ thi đua Thành phố

Theo quyết định, 117 tập thể được tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2025-2026, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Thành phố.

Ở bậc mầm non, có 32 trường được tặng Cờ thi đua, gồm: Trường Mầm non Măng non III (phường Vườn Lài); Vàng Anh (phường Chánh Hưng); Bông Sen (phường Phú Định); 19/5 (phường Bình Đông); Hoa Đào (phường An Lạc); Vành Khuyên 3 (phường Thủ Đức); Hoa Hồng (phường Bình Thạnh); Hoa Đỗ Quyên (phường Thới An); Bông Sen (phường An Phú Đông); Ngọc Lan (phường Đông Hưng Thuận); Thảo Điền (phường An Khánh); Hoa Đào (phường Linh Xuân); Long Trường (phường Long Trường); Vườn Hồng (phường Bình Trưng); Võ Thị Sáu (phường Dĩ An); Tuổi Ngọc (phường Phú Lợi); An Điền (phường Long Nguyên); Thùy Vân (phường Vũng Tàu); Ánh Sao (phường Rạch Dừa); Phước Thắng (phường Phước Thắng); Phước Nguyên (phường Bà Rịa); 30-4 (xã Tân Vĩnh Lộc); Baby (xã Tân Nhựt); Quỳnh Anh (xã Hưng Long); Thủy Tiên 2 (xã Bình Hưng); Long Hòa (xã Cần Giờ); Họa Mi (xã Nhà Bè); Phước Hòa (xã Phước Hòa); Sao Sáng (xã Châu Đức); Hoa Sen (xã Hồ Tràm); Xuyên Mộc (xã Xuyên Mộc) và Sơn Ca (xã Long Hải).

Ở bậc tiểu học, có 21 trường được tặng Cờ thi đua, gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành); Đống Đa (phường Tân Hòa); Cao Bá Quát (phường Đức Nhuận); Đặng Văn Ngữ (phường Phú Nhuận); Trần Văn Ơn (phường Bình Tân); Lạc Hồng (phường Bình Hưng Hòa); Linh Chiểu (phường Thủ Đức); Nguyễn Trãi (phường Tân Thới Hiệp); Kim Đồng (phường Thới An); Phước Bình (phường Phước Long); Tân Đông Hiệp C (nay là Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp); Nguyễn Hữu Cảnh (phường Rạch Dừa); Long Hương (phường Long Hương); Vĩnh Lộc A (xã Vĩnh Lộc); Bình Khánh (xã Bình Khánh); Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm); Tân Long (nay là Trường Tiểu học An Long, xã An Long); Bàu Bàng (xã Bàu Bàng); Bình Ba (xã Ngãi Giao); Lê Minh Châu (xã Bình Châu) và Chu Văn An (xã Long Hải).

Ở bậc THCS, có 33 trường được tặng Cờ thi đua, gồm: Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng); Lạc Hồng (phường Hòa Hưng); Chi Lăng (phường Khánh Hội); Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng); Lý Thánh Tông (phường Chánh Hưng); Lam Sơn (phường Bình Phú); Hậu Giang (phường Minh Phụng); Trường Chinh (phường Bảy Hiền); Lê Quý Đôn (phường Thủ Đức); Hà Huy Tập (phường Gia Định); Nguyễn Văn Bé (phường Bình Lợi Trung); Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Tây); Nguyễn An Ninh (phường Trung Mỹ Tây); An Phú Đông (phường An Phú Đông); Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận); Nguyễn Văn Bá (phường Linh Xuân); Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú); Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng); Đông Hòa (phường Đông Hòa); Nguyễn Viết Xuân (phường Phú Lợi); Thắng Nhì (phường Vũng Tàu); Phan Chu Trinh (phường Phú Mỹ); Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc); Tân Túc (xã Tân Nhựt); Bình Chánh (xã Bình Chánh); Phong Phú (xã Bình Hưng); An Thới Đông (xã An Thới Đông); Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước); Nguyễn Trãi (nay là Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Phú Giáo); Quảng Thành (xã Bình Giã); Kim Long (xã Kim Long); Hòa Hội (xã Hòa Hội) và Châu Văn Biếc (xã Phước Hải).

Ở bậc THPT, có 15 trường được tặng Cờ thi đua, gồm: Trường THPT An Lạc, Nguyễn Hiền, Phạm Văn Sáng, Bà Điểm, Lương Văn Can, Linh Trung, Trần Khai Nguyên, Trần Phú, Tây Thạnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Bình Khánh, Dương Văn Thì, Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh và Trần Văn Giàu.

Danh sách được tặng Cờ thi đua Thành phố còn có Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh; Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12; Trường TH-THCS Nguyễn Trung Trực (xã Xuân Sơn) cũng được tặng Cờ thi đua Thành phố.

Đối với khối giáo dục đại học, cao đẳng, các tập thể được khen thưởng gồm: Khoa Dược và Viện Công nghệ Việt- Hàn (Trường Đại học Công nghệ TPHCM); Phòng Tổ chức cán bộ và Khoa Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Sài Gòn); Phòng Đào tạo và Khoa Tài chính - Kế toán (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM); Ban Điều hành và Trung tâm Phục vụ cộng đồng người học (Trường Đại học Văn Hiến); Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị (Học viện Cán bộ TPHCM).

Ở khối cao đẳng, có Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM; Khoa Công nghệ thông tin - Kỹ thuật điện (Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn); Phòng Quản lý đào tạo - Thư viện (Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM) và Phòng Tài chính - Kế toán (Trường Cao đẳng Nghề TPHCM).