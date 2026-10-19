Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế ký kết chương trình phối hợp.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Hà Nội đến 34 tỉnh, thành phố.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Tại điểm cầu Huế có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Theo chương trình phối hợp tại TP. Huế, hai bên tăng cường kết nối các tổ chức tín dụng với các cấp hội và cơ sở sản xuất, kinh doanh để nắm bắt nhu cầu, tư vấn điều kiện vay vốn, hỗ trợ xây dựng phương án sử dụng vốn và tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Chương trình chú trọng triển khai tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; nâng cao hiệu quả cho vay qua tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội viên, phụ nữ được hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, quản lý tài chính hộ gia đình, sử dụng vốn đúng mục đích và bảo đảm khả năng trả nợ. Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính xanh, kết nối nguồn vốn cho các phương án sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Việc tiếp cận vốn phải đáp ứng điều kiện cấp tín dụng, phù hợp với quy mô và khả năng của từng nhóm khách hàng.

Cùng với hỗ trợ vốn, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sử dụng tài khoản, ví điện tử, thanh toán bằng mã QR cho tiểu thương và phụ nữ khu vực nông thôn; hướng dẫn bảo mật thông tin, nhận diện lừa đảo tài chính trên không gian mạng và phòng tránh tín dụng đen. Các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và phục hồi sinh kế sau thiên tai cũng được đưa vào nội dung phối hợp.

Theo ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9, thời gian qua công tác phối hợp giữa ngành ngân hàng và các cấp hội phụ nữ được đẩy mạnh, nhất là việc đưa nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đến cơ sở, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Cán bộ các cấp hội phụ nữ là cầu nối đưa tín dụng đến với hội viên.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 tiếp tục phối hợp thúc đẩy tín dụng chính sách, hỗ trợ nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các mô hình do phụ nữ làm chủ, ưu tiên khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và phòng tránh rủi ro trong giao dịch tài chính.

Phát biểu tại lễ ký kết tại điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị ngành ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn hỗ trợ tín dụng với tư vấn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường. Đồng thời đề nghị các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với quy mô, chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở do phụ nữ làm chủ; huy động nguồn lực từ hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính vi mô để mở rộng khả năng tiếp cận vốn. Cùng với đó, cần chú trọng phổ biến kiến thức tài chính, kỹ năng sử dụng ngân hàng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng chống gian lận trên không gian mạng; quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và phụ nữ dân tộc thiểu số. Các chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu có thể đo lường, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện đến từng cấp cơ sở.

Tại TP. Huế, hai đơn vị cũng thống nhất sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, xác định nhiệm vụ, đơn vị chủ trì và sản phẩm đầu ra; đồng thời tổ chức giao ban định kỳ để đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.