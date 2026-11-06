Tăng cơ hội học bổng, tuyển sinh cho học sinh đoạt giải nghiên cứu khoa học

Chiều 6/11, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, triển khai Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, Bộ đã tổng hợp thông tin do các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cung cấp về ngành đào tạo, chính sách học bổng, ưu tiên tuyển sinh dành cho học sinh đoạt giải và đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ học sinh thực hiện dự án nghiên cứu.

Các thông tin này sẽ được cập nhật lên hệ thống thông tin cuộc thi, phục vụ học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục và các đơn vị dự thi trên cả nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng thăm khu vực trưng bày tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Gần 1.400 ngành đào tạo gắn với 16 lĩnh vực dự thi

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 28/10, 56 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã cung cấp thông tin về gần 1.400 ngành đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; trong đó có 648 ngành thuộc Danh mục công bố kèm theo Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Mỗi ngành đào tạo được gắn với một hoặc một số lĩnh vực dự thi theo danh mục 16 lĩnh vực quy định tại Thông tư số 84, trải rộng từ khoa học tự nhiên, toán học, máy tính, công nghệ thông tin đến các nhóm ngành kỹ thuật và khoa học xã hội, hành vi.

Bên cạnh thông tin ngành, nhiều đơn vị đã công bố cụ thể chính sách dành cho học sinh đoạt giải cuộc thi, như: tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia; ưu tiên xét tuyển, cộng điểm; cấp học bổng của nhà trường với mức từ 30% đến 100% học phí; học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đối với các ngành thuộc lĩnh vực được hưởng chính sách. Mỗi ngành đều kèm đường dẫn đến trang thông tin tuyển sinh của đơn vị để học sinh, phụ huynh dễ dàng tra cứu.

Việc công khai các thông tin này giúp học sinh sớm định hướng ngành học gắn với lĩnh vực nghiên cứu mình theo đuổi, đồng thời cụ thể hóa chủ trương liên thông giữa kết quả Cuộc thi với chính sách học bổng và tuyển sinh đại học mà Thông tư số 84 đặt ra.

Hơn 1.500 nhà khoa học sẵn sàng đồng hành cùng học sinh

Cùng với thông tin ngành đào tạo, 58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã đăng ký danh sách 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, trong đó có hơn 300 giáo sư, phó giáo sư và hơn 800 tiến sĩ.

Đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhiều trường đại học tại các địa phương.

Theo Bộ GDĐT, việc hình thành mạng lưới chuyên gia góp phần giải quyết khó khăn lâu nay của nhiều trường phổ thông, nhất là ở địa phương còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu, khi học sinh có ý tưởng nhưng thiếu người hướng dẫn chuyên sâu và cơ sở thí nghiệm phù hợp.

Cuộc thi năm học 2026-2027 dự kiến tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Cuộc thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 là năm đầu tiên được tổ chức theo quy chế mới ban hành kèm theo Thông tư số 84, dự kiến diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng là một trong những đơn vị tích cực tham gia mạng lưới, với 165 ngành đào tạo và 64 chuyên gia đăng ký hỗ trợ học sinh.

Cuộc thi năm nay áp dụng danh mục 16 lĩnh vực dự thi; bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí với tổng điểm tối đa 100; danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster dự án được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc.

Bộ GDĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi, trong đó quy định cụ thể thời gian, địa điểm và kế hoạch triển khai.