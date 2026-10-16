Tăng chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai, phục vụ du lịch Sa Pa

Điểm đáng chú ý là đợt này số ga dừng đón trả khách đã được rút gọn đi khá nhiều. Chỉ có 8 ga trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, gồm các nhà ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai. Ga Phú Thọ chỉ đón tàu SP8.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tàu SP15 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h45, tàu SP3 lúc 22h và tàu SP7 lúc 22h40. Ở chiều ngược lại, tàu SP16 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 21h25, tàu SP4 lúc 21h50; tàu SP8 chạy ban ngày, xuất phát lúc 12h05 và đến Hà Nội lúc 19h30.

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Giá vé giường nằm khoang 4 thấp nhất khoảng 475.000 đồng/lượt. Từ ga Lào Cai, hành khách có thể sử dụng ô tô kết nối đến Sa Pa với giá 60.000 đồng/lượt, đưa đón tại các điểm trong bán kính 2km từ Nhà thờ Đá.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, ga Lào Cai đã phục vụ 132.800 lượt khách lên tàu và 195.633 lượt khách xuống tàu. Trong đó, khách lên tàu tăng gần 29,8%, khách xuống tàu tăng gần 25,3%.

Với lợi thế về an toàn và lịch chạy phù hợp với hành trình du lịch, việc khai thác thường xuyên 3 đôi tàu khách là tín hiệu tích cực đối với du lịch Lào Cai. Du khách có thêm lựa chọn đi lại, đồng thời các doanh nghiệp lữ hành thuận tiện bố trí tour và kết nối dịch vụ đón khách tại ga.