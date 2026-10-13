Tăng chuyến Metro, xe buýt phục vụ lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tham dự buổi lễ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tăng cường hoạt động tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) lên 246 lượt tàu trong ngày, tăng 18 lượt so với kế hoạch.

Đối với mạng lưới xe buýt, tuyến số 10 (Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia) được tăng cường lên 112 chuyến/ngày, tăng 10 chuyến so với lịch hoạt động thông thường.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cũng yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ; tăng cường điều hành, theo dõi tình hình hành khách và kịp thời điều chỉnh phương án khai thác theo nhu cầu thực tế.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ hành khách trong thời gian diễn ra buổi lễ được chú trọng.

Để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi), số 30 (Chợ Tân Hương – Bến xe Văn Thánh), số 65 (Bến Thành – Cách mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương) và số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga). Hành khách xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên để tiếp cận địa điểm tổ chức.

Đối với người dân đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, các tuyến xe buýt kết nối gồm: số 8, 10, 19, 33, 53, 56, 67, 93, 99, 150, 164 và 170; cùng các tuyến số 61-9, 61-77, 60-1, 60-3 và 60-7. Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cũng là phương án để người dân kết nối hành trình.

TP.HCM tăng chuyến Metro phục vụ người dân trong ngày 14/10.

Trong đó, các tuyến xe buýt số 8, 10, 19, 33, 53, 99 và 164 kết nối khu vực Đại học Quốc gia; các tuyến số 56, 67, 93, 150 và 60-7 kết nối khu vực Bến xe Miền Đông mới. Người dân có thể lựa chọn tuyến phù hợp với điểm xuất phát và phương án di chuyển đến nghĩa trang.

Đối với hành khách di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố bằng xe buýt, trung tâm hướng dẫn đón tuyến số 65 tại địa chỉ 542 Cách mạng Tháng Tám, xuống tại trạm xe buýt Bệnh viện Tân Bình, số 605 Hoàng Văn Thụ, sau đó chuyển sang tuyến số 8 để tiếp tục hành trình đến nghĩa trang.

Việc tăng cường phương tiện và hướng dẫn các tuyến kết nối nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham dự các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trong ngày diễn ra buổi lễ.