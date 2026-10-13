Tăng chuyến metro, xe buýt phục vụ lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng cường phương tiện phục vụ lễ tri ân liệt sĩ.

Theo đó, trong ngày 14/10, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ tăng 18 lượt tàu, nâng tổng số lên 246 lượt. Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây – Đại học Quốc gia) cũng tăng 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến/ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ.

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ tăng 18 lượt tàu.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ; tăng cường điều hành, theo dõi lượng hành khách và kịp thời điều chỉnh phương án khai thác theo nhu cầu thực tế. Công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ hành khách cũng được chú trọng trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 65 (Bến Thành – Cách mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương), số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi), số 30 (Chợ Tân Hương – Bến xe Văn Thánh) và số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga), xuống tại các trạm dừng xung quanh công viên.

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm nhành hoa trắng đứng bên đường tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh trong ngày 14/10. Những nhành hoa nhằm thể hiện lòng biết ơn, góp phần tạo nên cuộc tiễn đưa trang trọng, ấm áp, mang đậm nghĩa tình.

Đối với người dân đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, các tuyến xe buýt kết nối gồm: số 8, 10, 19, 33, 53, 56, 67, 93, 99, 150, 164, 170, 61-9, 61-77, 60-1, 60-3 và 60-7. Người dân cũng có thể sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) để kết nối hành trình.

Trung tâm hướng dẫn hành khách di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh bằng xe buýt theo lộ trình: đón tuyến số 65 tại địa chỉ 542 Cách mạng Tháng Tám, xuống tại số 605 Hoàng Văn Thụ (trạm xe buýt Bệnh viện Tân Bình), sau đó chuyển sang tuyến số 8 để đến nghĩa trang.

Việc tăng cường phương tiện và hướng dẫn kết nối giao thông công cộng nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham dự các hoạt động tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ, đồng thời góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong ngày diễn ra buổi lễ.