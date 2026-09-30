Tăng chiều sâu hợp tác Việt Nam - Thụy Điển qua đối ngoại nhân dân

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa VI gồm 25 ủy viên. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031.

Hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2018-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển luôn quán triệt tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, tích cực triển khai các hoạt động hữu nghị, hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Các hoạt động của Hội được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị đến kết nối hợp tác văn hóa, giáo dục, thông tin đối ngoại, xây dựng và phát triển tổ chức, công tác khen thưởng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội xác định tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời phát triển mạng lưới đối tác Thụy Điển rộng lớn, có tầm ảnh hưởng. Trọng tâm được chuyển mạnh sang những hoạt động tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể và có thể đo đếm được.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng Ban chấp hành khóa VI. (Ảnh: Anh Hòa)

Theo định hướng này, Hội sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo. Một trong những mục tiêu được đề ra là kết nối thành công ít nhất 1-2 cặp địa phương, đối tác nước ngoài với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước.

Hội cũng hướng tới đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam, kiến tạo không gian đối thoại phù hợp và phấn đấu tổ chức ít nhất một sự kiện quốc tế quy mô lớn về giao lưu nhân dân tại Việt Nam. Hoạt động đối ngoại nhân dân được định hướng mở rộng từ giao lưu văn hóa sang kết nối thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và cùng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Từ nền tảng hữu nghị đến hợp tác thực chất

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới, trong đó thương mại, đầu tư và khu vực doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng.

Đại sứ cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng, y tế, giáo dục cùng các mạng lưới giao lưu nhân dân, cựu sinh viên sẽ tiếp tục tạo những kết nối thiết thực giữa hai nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh nền tảng đặc biệt của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, được vun đắp từ năm 1969.

Quan hệ đó để lại nhiều giá trị đến ngày nay, từ sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, thể chế, môi trường đến sự ủng hộ của nhân dân Thụy Điển đối với Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân, ông Phan Anh Sơn đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển trong nhiệm kỳ 2026-2031 tạo bước chuyển mạnh trong cách tiếp cận và phương châm hoạt động. Theo đó, hoạt động của Hội cần chuyển từ việc đơn thuần duy trì quan hệ sang xây dựng các mối quan hệ thực chất, tạo giá trị và hiệu quả cụ thể; từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo phát triển, hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, các địa phương và đơn vị thực hiện các mục tiêu phát triển.

Để cụ thể hóa định hướng này, Hội được đề nghị chủ động xây dựng mạng lưới đối tác phù hợp tại Thụy Điển, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối địa phương giữa hai nước. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển còn nhiều dư địa để phát triển.

Với việc kiện toàn tổ chức và xác định rõ trọng tâm hoạt động cho nhiệm kỳ mới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển hướng tới phát huy nền tảng quan hệ đã được vun đắp, đồng thời tạo thêm những kênh kết nối mới, góp phần đưa hợp tác giữa nhân dân hai nước đi vào chiều sâu và tạo ra những kết quả cụ thể.