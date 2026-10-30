Tăng chế tài, ngăn ngừa vi phạm về phòng cháy, chữa cháy kéo dài

Mức phạt thấp, vi phạm chưa được xử lý triệt để

Những năm qua, quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH từng bước được hoàn thiện và triển khai đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Qua đó, đã đạt được những hiệu quả tích cực, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong đảm bảo về an toàn PCCC được nâng cao, các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Đại tá Phạm Hùng Dương cho biết, qua thực tiễn công tác quản lý cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân cố ý không khắc phục hoặc khắc phục không triệt để những vi phạm về an toàn PCCC và CNCH, mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kiểm tra an toàn và xử lý vi phạm hành chính về PCCC.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội Kịp thời khống chế vụ cháy khu tập kết phế liệu tại phường Đại Mỗ (Ảnh: CATP Hà Nội)

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương nguyên nhân trước hết là mức phạt tiền còn thấp, chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm đối với hành vi vi phạm nên chưa đủ sức răn đe dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân chấp nhận nộp phạt để duy trì hoạt động, hoặc xác định mức phạt rẻ hơn chi phí đầu tư hệ thống, phương tiện PCCC và cố tình không khắc phục các vi phạm đó. Ví dụ, hành vi vi phạm không trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy có mức phạt tiền tối đa 50 triệu trong khi đầu tư trang thiết bị đó lên đến hàng tỷ đồng, do đó các nhiều tổ chức, cá nhân chấp nhận hình thức phạt tiền.

Bên cạnh đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn thiếu và chưa đủ sức răn đe đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động hoặc không khắc phục vi phạm về PCCC nhưng vẫn cố tình đưa các cơ sở vào hoạt động. Thực tế, các vụ cháy gây thiệt lớn về người và tài sản chủ yếu xảy ra tại các công trình, cơ sở vi phạm kéo dài, tồn tại nhiều lỗi vi phạm hoặc các công trình lâu đời khó khắc phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.

Qua nghiên cứu quy định của một số nước trên thế giới và trong khu vực, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH của Việt Nam còn thấp. Ngoài ra, quan điểm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân nhưng không buông lỏng quản lý.

Đề xuất nâng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng

Trước những bất cập trên, Đại tá Phạm Hùng Dương cho biết, tại dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực PCCC và CNCH từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Đồng thời, bổ sung áp dụng các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp các dịch vụ về điện, nước, niêm phong trụ sở, cắt internet đối với những trường hợp bị đình chỉ có thời hạn.

Việc bổ sung các quy định này là cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao ý thức tuân thủ về PCCC cho các tổ chức, cá nhân và tăng tính răn đe, thượng tôn pháp luật và phòng ngừa vi phạm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trong tình hình mới. Đây là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của người dân.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC và CNCH ngày càng cao, hoàn thiện chế tài xử phạt cần đi đôi với nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý và chủ cơ sở. Khi vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, quyết định xử phạt được thực thi nghiêm minh, những nguy cơ mất an toàn sẽ được kiểm soát tốt hơn, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và giữ vững an ninh, trật tự.