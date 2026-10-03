Tăng chế độ đãi ngộ để thu hút lao động

Không chỉ cạnh tranh bằng mức lương, nhiều DN trên địa bàn Đồng Nai chú trọng hơn đến các chính sách chăm lo đời sống, tạo thêm động lực để người lao động (NLĐ) gắn bó lâu dài.

Đại diện một doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai.

Đãi ngộ tốt để thu hút lao động

Trước thực tế cạnh tranh của thị trường lao động, nhiều DN tại Đồng Nai đã chủ động xây dựng chính sách dài hạn để thu hút và giữ chân NLĐ ngay từ đầu. Cùng với điều chỉnh tiền lương, DN quan tâm bổ sung phụ cấp, nâng chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ nhà ở và tăng các phúc lợi cho NLĐ.

Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam, Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình Sơn) thường xuyên tuyển dụng lao động. Công ty có chính sách hỗ trợ 500 ngàn đồng/người cho tiền nhà ở, đi lại; có trợ cấp chuyên cần, nuôi con nhỏ và thưởng đánh giá 2 lần/năm.

Chị Nguyễn Thị Nhàn, nhân viên nhân sự Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, từ đầu năm 2026 đến nay, công ty đã tuyển thêm khoảng 1,2 ngàn NLĐ và dự kiến tuyển thêm 700 người từ nay đến cuối năm, chủ yếu là lao động phổ thông. Song song với công tác tuyển dụng, công ty chú trọng cải thiện thu nhập để thu hút và giữ chân NLĐ. Hiện mức lương cơ bản của công nhân khoảng 8,1 triệu đồng/tháng, tính cả các khoản phụ cấp, tổng thu nhập đạt khoảng 9,5 triệu đồng/tháng.

“Công ty đang tiếp tục mở rộng nguồn tuyển, nhất là lao động từ các trường nghề có ngành đào tạo phù hợp với công việc vận hành máy móc, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng. DN quan tâm chế độ tiền lương và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cùng nhiều phúc lợi khác. Những chính sách thiết thực này góp phần tạo sự gắn bó, ổn định nguồn nhân lực và giúp DN giữ chân NLĐ lâu dài” - chị Nhàn chia sẻ.

Công ty Cao su Kenda Việt Nam (phường Hố Nai) đang có nhu cầu tuyển khoảng 500 lao động phổ thông và khoảng 30 nhân viên xưởng. Đối với các vị trí này, công ty không đặt nặng yêu cầu về kinh nghiệm hay bằng cấp; NLĐ chỉ cần biết đọc, biết viết, sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo nghiệp vụ từ đầu.

Bà Vũ Trâm Phương Uyên, Quản lý nhân sự Công ty Cao su Kenda Việt Nam cho hay: Để thu hút NLĐ, công ty triển khai chính sách thưởng từ 1-3 triệu đồng đối với công nhân mới vào làm việc hoặc người giới thiệu lao động vào công ty. Đây cũng là một trong những chính sách được công ty áp dụng nhằm mở rộng nguồn tuyển và khuyến khích NLĐ gắn bó với DN.

Càng về cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của DN càng tăng, nhất là ở các nhóm ngành sản xuất, chế biến. Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đang đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động bằng nhiều hình thức, hỗ trợ DN tìm kiếm nhân lực. Riêng trong năm 2026, các DN có nhu cầu tuyển khoảng 183 ngàn lao động. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng rõ nét, việc xây dựng chính sách tiền lương, phúc lợi dài hạn sẽ là yếu tố quan trọng giúp DN thu hút NLĐ. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai TRẦN ĐẠI KỲ

Phúc lợi trở thành yếu tố cạnh tranh

Với nhu cầu tuyển lao động liên tục của các DN để phục vụ các đơn hàng cuối năm, NLĐ dễ dàng tìm được công việc phù hợp với năng lực. Tuy nhiên, khi có nhiều lựa chọn việc làm, NLĐ không chỉ quan tâm DN trả lương bao nhiêu mà còn cân nhắc môi trường làm việc, chế độ thưởng, phụ cấp, bữa ăn, bảo hiểm, cơ hội tăng thu nhập và các chính sách dành cho gia đình. Vì vậy, chính sách đãi ngộ đang trở thành một trong những yếu tố tạo sức hút của DN đối với NLĐ.

Bà Phạm Thị Kim Thu, nhân viên nhân sự Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai Việt Nam (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn) cho biết: Đầu tháng 9-2026, DN đã tăng hơn 1 triệu đồng/người vào tổng lương cho công nhân. Hiện DN đang mở rộng sản xuất và cần tuyển trên 1 ngàn lao động ở các vị trí việc làm. Công ty đưa ra chương trình thưởng cho nhân viên giới thiệu lao động vào làm việc và công nhân mới vào làm việc từ 1-2 triệu đồng/người.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (xã An Viễn), DN muốn thu hút và giữ chân NLĐ không chỉ cần có việc làm mà còn phải tạo được một nơi làm việc mà NLĐ cảm thấy quyền lợi của mình được quan tâm và cuộc sống được chia sẻ. Bởi phía sau mỗi dây chuyền sản xuất không chỉ là những người công nhân cần một công việc mà còn là những gia đình cần một nguồn thu nhập ổn định, một mái nhà và một điểm tựa để yên tâm gắn bó.

Ông Tâm cho biết thêm: Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ, hằng tháng, đại diện lãnh đạo công ty và Công đoàn đều trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề “Chuyến xe hạnh phúc”, mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà thiết thực mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tình cảm và trách nhiệm của DN, Công đoàn đối với NLĐ. Đây là cách làm ý nghĩa của DN và nhận được sự hưởng ứng, phấn khởi của tập thể lao động.

Thực tế, việc tuyển được một công nhân mới chỉ là bước đầu. Để NLĐ ở lại lâu dài, DN cần tạo được niềm tin thông qua những chính sách cụ thể và ổn định. Việc nâng cao phúc lợi đang được xem là một phần trong chiến lược nhân sự. DN không chỉ tuyển người khi thiếu lao động mà còn tìm cách duy trì lực lượng lao động ổn định, giảm tình trạng biến động nhân sự.