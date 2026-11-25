Sáng 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: QH

Cụ thể, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Thường trực Ủy ban đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, gồm tiền công lao động thực tế bằng 0,14 mức lương cơ sở/ngày và hoạt động phí hằng tháng bằng 0,5 mức lương cơ sở.

Đối với 23/34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (20%).

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trong Tờ trình của Ủy ban Công tác đại biểu.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cơ quan thẩm tra đề nghị áp dụng mức tăng thống nhất trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị rà soát kỹ các quy định về hiệu lực thi hành và chuyển tiếp, bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tăng tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất áp dụng mức tăng chung trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

Theo đó, tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng khoảng 7,1%); hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của đại biểu HĐND.

Với 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết.