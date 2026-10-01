Tăng chất lượng thông tin từ cơ sở ở Phú Tân

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 1/10, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang làm việc với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân, đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền 9 tháng năm 2026 và thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin từ cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển đánh giá cao sự phối hợp của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân, đồng thời đề nghị hai đơn vị tiếp tục giữ nhịp trao đổi, kịp thời phản ánh các sự kiện, vấn đề nổi bật tại địa phương.

Ông Lê Văn Chuyển đề nghị Trung tâm phát huy lợi thế bám sát cơ sở, tăng các tin, bài về đời sống, mô hình hay, cách làm mới, gương điển hình; hạn chế tin, bài mang tính lễ nghi, hội họp đơn điệu, nâng cao tính sinh động và giá trị thông tin.

Thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tiếp tục hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên cơ sở, tập trung vào kỹ năng viết tin, quay, dựng video bằng điện thoại và sản xuất nội dung đa nền tảng.

Đoàn công tác Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân tặng quà Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang nhân buổi làm việc.

Thông tin tại buổi làm việc, trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân gửi gần 100 tin, bài cộng tác, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp và cung cấp thông tin về các mô hình hay, cách làm mới, nhân vật tiêu biểu.