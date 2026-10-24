Tăng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Ông Nguyễn Đức Thảo được chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố hướng dẫn thủ tục. Ảnh: TRẦN TRÚC

Làm việc vào ngày thứ Bảy

Từ ngày 1/10/2026, thành phố triển khai chủ trương hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố vào sáng thứ Bảy hằng tuần đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố vào sáng thứ Bảy ngày 17/10 vừa qua, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Ở khu vực của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, một nữ chuyên viên chia sẻ: “Chúng tôi tiếp nhận đa dạng các loại thủ tục đất đai, từ chỉnh lý biến động, chuyển nhượng đến cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận... Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất”.

Thay vì phải xin nghỉ việc giữa tuần để đi làm giấy tờ, giờ đây người dân có thể thư thả sắp xếp công việc cá nhân để hoàn thành thủ tục vào ngày nghỉ.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố vào sáng 17/10 để thực hiện thủ tục chỉnh lý biến động sang tên đổi chủ, ông Nguyễn Đức Thảo (phường Hội An Tây) bày tỏ phấn khởi: “Nghe thông tin là thành phố có làm sáng thứ Bảy, tôi tranh thủ ghé qua làm thủ tục. Các cán bộ vẫn trực đầy đủ và tiếp nhận hồ sơ rất nhanh chóng. Đối với những người ở xa như chúng tôi, mỗi lần đi lại là mỗi lần khó, việc cơ quan nhà nước làm việc vào ngày cuối tuần là sự hỗ trợ vô cùng thiết thực”. Chỉ sau ít phút được cán bộ hướng dẫn, hồ sơ của ông Thảo đã hoàn thiện.

Sự chuyển dịch về chất trong phục vụ không chỉ dừng lại ở cấp thành phố, mà còn phát huy hiệu quả mạnh mẽ tại cơ sở. Ông Phạm Ba (phường Cẩm Lệ) khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cẩm Lệ để bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã vô cùng bất ngờ trước quy trình mới.

Người dân làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cẩm Lệ. Ảnh: TRẦN TRÚC

Thay vì phải di chuyển lên các cơ quan cấp thành phố như trước đây, giờ đây ông chỉ cần thực hiện tại bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực III tại phường. “Nay thủ tục được giải quyết ngay tại địa phương, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại. Tôi chỉ mất 10 ngày chờ đợi theo giấy hẹn, ngắn hơn nhiều so với trước kia”, ông Ba nói.

Sự thuận tiện mà những người như ông Phạm Ba đón nhận là nhờ chủ trương phân quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, từ ngày 1/8/2026, thành phố triển khai phân quyền cấp giấy chứng nhận cho 20 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, qua đó giảm khâu trung gian, tăng tính chủ động cho cơ quan trực tiếp tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ.

Siết chặt kỷ cương công vụ

Theo ông Lê Trung Huệ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực III (phụ trách địa bàn phường Cẩm Lệ và Hòa Xuân), từ ngày 1/8 đến nay, đơn vị đã ký cấp 562 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,6%.

Theo ông Huệ, trước đây sau khi thẩm định xong, chi nhánh phải chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để chờ ký duyệt. Quy trình luân chuyển này thường làm phát sinh thời gian chờ đợi khách quan.

Hiện nay, với thẩm quyền trực tiếp, chi nhánh chủ động hoàn toàn từ khâu đo đạc, thẩm định đến ký cấp theo phạm vi phân quyền. Nhờ đó, thời gian xử lý thực tế đã được rút ngắn từ 2 đến 3 ngày làm việc.

“Việc phân quyền không chỉ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ mà còn tạo điều kiện để chi nhánh chủ động kiểm tra, phối hợp xử lý những vướng mắc phát sinh. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại cho người dân”, ông Huệ nói.

Trong lĩnh vực hành chính công về đất đai, Đà Nẵng xác định kỷ luật công vụ là yếu tố then chốt. Mới đây, ngày 7/10, UBND thành phố ban hành Công văn số 10146/UBND-SNNMT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Hoạt động tại khu vực của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố vào sáng thứ Bảy, ngày 17/10. Ảnh: TRẦN TRÚC

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nhất là tình trạng hồ sơ bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, giải quyết kéo dài, gây khó khăn, bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là nâng cao chất lượng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ ngay từ khâu đầu tiên. Các cơ quan, đơn vị phải bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật và tinh thần trách nhiệm để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đầy đủ, rõ ràng, chính xác.

Thành phố nghiêm cấm tình trạng hướng dẫn không đầy đủ, yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định, khiến người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phát sinh thêm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan được yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ đất đai đang giải quyết, tập trung xử lý hồ sơ gần đến hạn, quá hạn, tồn đọng kéo dài hoặc bị yêu cầu bổ sung nhiều lần.

Trường hợp giải quyết trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan...

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, gây phiền hà; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.