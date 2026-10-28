Tặng chăn ấm cho 80 học sinh xã Đông Khê bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Đoàn công tác trao tặng chăn ấm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10, số 11 năm 2025.

Tại Trường THCS Đông Khê, 80 học sinh thuộc Câu lạc bộ Bóng đá cộng đồng Trường THCS Đông Khê và Phân hiệu THCS Đức Xuân được nhận chăn ấm, tổng trị giá 72 triệu đồng. Đây là những học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão số 10, số 11 năm 2025.

Hoạt động thuộc chương trình viện trợ quốc tế khẩn cấp “Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 30/6/2026. Những phần quà thiết thực góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt mùa đông, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị phối hợp và nhà tài trợ, tiếp thêm động lực để học sinh vươn lên trong học tập và cuộc sống.