Tăng ca, tăng kíp quyết đưa đường nối khu công nghiệp Lạng Sơn về đích năm 2026

Có mặt tại dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, đường tỉnh 245 với quốc lộ 31 - Cảng Mỹ An, tỉnh Bắc Giang (nay là TP Bắc Ninh) ngày 21/9, chúng tôi ghi nhận các mũi thi công đang tích cực triển khai với quyết tâm sớm hoàn thành dự án.

Ông Phạm Minh Khôi, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty CP Thịnh Vượng TVT (nhà thầu thi công) cho biết: Dự án được triển khai từ tháng 3/2026 nhưng do chính sách đền bù, nhất là đền bù cho tổ chức có nhiều thay đổi nên đến nay mới cơ bản giải quyết dứt điểm.

“Hiện chúng tôi đang duy trì 4 mũi thi công với 50 người, 30 máy, xe để thi công nền đường, cống thoát nước; tổng khối lượng hoàn thành hơn 30% giá trị dự án”, ông Phạm Minh Khôi nói.

Cũng theo ông Khôi, tuy hợp đồng dự án đến năm 2027 nhưng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, dự án phải hoàn thành trong năm nay để bảo đảm khai thác hiệu quả tuyến đường. Trước nhiệm vụ trên, Công ty CP Thịnh Vượng TVT đang huy động thêm máy móc, nhân lực lên gấp hai lần so với hiện tại; tăng ca, tăng kíp, lập lại tiến độ thi công.

Ông Lăng Văn Duy, cán bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản được hoàn thành, dự kiến hết tháng 9 sẽ có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu triển khai dự án. Tuy nhiên công địa thi công có nhiều đồi cao, nhiều vị trí nhỏ hẹp, không đủ chỗ để bố trí máy móc đào nền gây khó khăn trong thi công.

Đường vận chuyển và bãi đổ thải nằm trong tuyến, trong khi đường công vụ được tận dụng đường nông thôn cũ, nhỏ hẹp, phương tiện lớn khó tránh nhau cũng gây không ít khó khăn cho công tác thi công.

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, đường tỉnh 245 với quốc lộ 31 - Cảng Mỹ An, tỉnh Bắc Giang (nay là TP Bắc Ninh) khởi công ngày 8/8/2025, Ban đầu do Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, sau đó được chuyển cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; nay được giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài tuyến gần 5km, quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h; nền đường rộng 9m, mặt đường bê tông nhựa rộng 6m, bao gồm các hạng mục thoát nước, phòng hộ, an toàn giao thông. Dự án có tổng mức đầu tư là 147,7 tỷ đồng, thời gian dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình nhằm liên kết vùng, kết nối hạ tầng giao thông giữa tỉnh Lạng Sơn và TP Bắc Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp phía Nam tỉnh Lạng Sơn tới các trung tâm logistics, cảng đường sông và các khu, cụm công nghiệp của Bắc Ninh.