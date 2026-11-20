Xe cơ giới hoạt động nhộn nhịp trên công trường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án thành phần 1.

Khơi thông nguồn vật liệu, đá dồn dập về công trường

Những ngày cuối tháng 11, trên công trường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, đang vào chặng nước rút không khí thi công rất khẩn trương. Dưới tiết trời oi bức, nắng gay gắt hàng trăm kỹ sư, công nhân tất bật triển khai các hạng mục móng nền đường, thảm nhựa mặt đường.

Tại dự án thành phần 1, tuyến dài 16km, hiện đã có hơn 5km đường, cầu đã được thảm nhựa mặt đường hoàn chỉnh. Sau khi nguồn đá được khơi thông, hàng ngày các mỏ từ An Giang cung ứng đến công trường hàng nghìn m³ đá vì vậy công trường khởi sắc hẳn.

Quan sát của PV Báo Xây dựng từ nút giao đầu tuyến đến cầu Đường Thét dài hơn 3,5km nhà thầu đã thảm nhựa xong mặt đường và các tuyến đường nhánh kết nối. Song song đó nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt dải phân cách, tấm chống lóa, biển báo.

Nút giao Cao Lãnh đã thảm nhựa xong mặt đường, nhiều biển báo được lắp đặt.

Kỹ sư Trần Thanh Lịch, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Thiên An cho biết, đoạn tuyến nhà thầu phụ trách tất cả các hạng mục chính như thảm nhựa mặt đường, biển báo đã cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, chuẩn bị sơn vạch kẻ đường.

"Theo kế hoạch hạng mục đường đấu nối tạm ra quốc lộ N2 sẽ hoàn thành trong tháng 12, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư và công tác giải ngân dự án", kỹ sư Lịch nói.

Tại nút giao Xẻo Quýt (giao đường ĐT850, xã Mỹ Hiệp), sau khi nguồn vật liệu đá về công trường nhà thầu đang tăng ca, kíp đồng loạt trên khai lớp cấp phối đá dăm, thi công cuốn chiếu, thảm nhựa mặt đường, cầu trên tuyến chính.

Nguồn đá đang dồn dập về công trường, thời tiết thuận lợi nhà thầu tăng ca, kíp sớm hoàn thiện nền đường.

Kỹ sư Lâm Phú Vĩnh, Chỉ huy trưởng mũi thi công đoạn Km 2+200 - Km 4+800 (thuộc nhà thầu Trí Việt) cho biết, hiện trên công trường đoạn đơn vị phụ trách còn thiếu hơn 31.000m³ và đang chờ phân bổ nguồn đá từ mỏ đá Trà Đuốc Lớn (tỉnh An Giang).

"Trong thời gian chờ vật liệu, chúng tôi đang hoàn thiện đường gom dân sinh, lề đường. Sắp tới sẽ bố trí tăng ca, kíp làm ngày, đêm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu", anh Vĩnh nói.

Theo kỹ sư Cao Đình Dương, Tổ trưởng phụ trách thi công thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, trước đây nguồn vật liệu đá khan hiếm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch điều phối thi công trên công trường.

Nguồn đá từ tỉnh An Giang đã được đưa về công trường, khoảng 2.000 - 3.000 m³/ngày. Trên công trường nhà thầu đang huy động thêm các thiết bị máy móc, nhân sự từ các công trường khác về đây. Hiện có hơn 100 đầu xe cơ giới, thiết bị tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, thi công cuốn chiếu làm 3 ca xuyên suốt.

Thảm nhựa mặt đường cao tốc tại Km23, đoạn qua xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp).

Thiếu nhựa đường giai đoạn bứt tốc

Kỹ sư Cao Đình Dương cho biết thêm, vừa gỡ vướng được nguồn vật liệu đá thì đến đợt vật liệu nhựa đường khan hiếm, biến động mạnh.

"Theo đơn giá nhựa đường thời điểm ký hợp đồng chỉ dao động từ 11.000 - 13.000đồng/kg, nay đã trên 27.000đồng/kg (tăng hơn 150%). Tuy giá cao nhưng các nhà cung ứng không cam kết đủ nguồn cung ứng theo đúng kế hoạch thi công, nguồn cung nhỏ giọt khiến ảnh hưởng công tác triển khai thực địa", anh Dương bày tỏ lo ngại.

Tại dự án thành phần 2, dài khoảng 11 km qua các xã Cái Bè, An Hữu (tỉnh Đồng Tháp), trên công trường nhà thầu khẩn trương hoàn thiện nền đường và triển khai nhiều mũi thi công thảm nhựa mặt đường, bản mặt cầu trên cao tốc.

Trao đổi với PV, thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng thi công Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Binh đoàn 12 (đứng đầu Liên danh các nhà thầu) cho biết, đơn vị phụ trách 7km cầu và đường cao tốc, hiện tiến độ dự án đã đạt 85,6%,

Nhà thầu đang tăng, ca kíp làm việc 3 ca theo tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" đẩy nhanh thi công, sớm về đích. Trên công trường hiện có 200 đầu xe cơ giới, thiết bị máy móc cùng 700 công nhân làm việc xuyên suốt.

Nhựa đường khan hiếm, giá biến động đang ảnh hưởng kế hoạch thi công giai đoạn về đích.

Theo các nhà thầu dự án đang vào giai đoạn tăng tốc nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Vật liệu đá bê tông nhựa, nhựa đường đang khan hiếm, biến động mạnh tăng gần 200% so với đơn giá thời điểm ký hợp đồng.

"Biến động giá khiến nhà thầu bị ảnh hưởng, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang bố trí nhiều mũi ngày đêm làm việc, cố gắng với tinh thần cao nhất hoàn thành dự án sớm nhất có thể", thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng cho biết.

Theo Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư), đầu tháng 11, tỉnh An Giang đã thống nhất cho phép khai thác khoảng 267.000m³ đá theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án thành phần 1, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Hiện các thủ tục đã hoàn thành, các mỏ đã cung ứng đến công trường để nhà thầu triển khai thi công, phấn đấu đưa dự án hoàn thành vào cuối năm 2026.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài hơn 27km, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1, dài 16km, vốn đầu tư 3.640 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài 11,43km qua tỉnh Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp), vốn đầu tư 3.856 tỷ đồng. Theo kế hoạch tuyến cao tốc sẽ hoàn thành cuối năm 2026.