Tăng ca cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh

Thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, qua các giọt bắn hô hấp hoặc tiếp xúc với bề mặt có virus. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường tăng cao vào thời điểm giao mùa, nhất là khi có thời tiết nóng lạnh xen kẽ thất thường.

Phần lớn người mắc cúm mùa có triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng và gây biến chứng, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh nền hoặc người bị suy giảm miễn dịch.

Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong một số tuần gần đây số trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ. Song, hiện chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do bệnh cúm.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo đó, người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Những người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy sau khi sử dụng cần được bỏ đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Người dân cũng cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Cục Phòng bệnh đồng thời khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, thường xuyên làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc; bảo đảm nhà ở, nơi làm việc và lớp học thông thoáng. Đối với không gian kín, cần tăng cường thông khí.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi, người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng sức khỏe. Người dân cũng nên hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

Bên cạnh các biện pháp vệ sinh và phòng lây nhiễm, Cục Phòng bệnh khuyến cáo duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động phù hợp và ngủ đủ giấc. Người mắc bệnh nền cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt tình trạng bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Cục Phòng bệnh lưu ý, người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần là những người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm.

Ngoài ra, người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng cần đặc biệt lưu ý khi có triệu chứng cúm.

Đối với những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc xuất hiện dấu hiệu bệnh diễn biến nặng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.