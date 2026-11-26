Afiex đặt mục tiêu mở rộng thị trường sang Mỹ, Anh, Đức, nơi có tiêu chuẩn cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn cho các sản phẩm đóng gói có thương hiệu rõ ràng. Ảnh minh họa: DNCC

Tăng vốn để củng cố nội lực

Theo phương án công bố ngày 11/11, Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (Afiex, mã CK: AFX) dự kiến chào bán 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu bán hết, công ty sẽ thu về 350 tỷ đồng, trong đó 210 tỷ đồng dùng để trả nợ ngân hàng và 140 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Cuối tháng 9, dư nợ vay của doanh nghiệp gần 790 tỷ đồng, gần như toàn bộ là vay ngắn hạn. Khoản dự kiến trả ngân hàng tương đương hơn một phần tư dư nợ vay cuối tháng 9.

Ban lãnh đạo Afiex cho biết, phần vốn lưu động bổ sung có thể giúp Afiex chủ động hơn trong các kỳ thu mua, chế biến và chuẩn bị hàng xuất khẩu.

Mặc dù ngành gạo Việt Nam đối mặt với áp lực giảm giá xuất khẩu, kết quả kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, mã chứng khoán AFX) ghi nhận một diễn biến đáng chú ý: lợi nhuận tăng nhanh hơn nhiều so với doanh thu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Afiex đạt gần 2.260 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 84%.

Đặc biệt, riêng quý III, dù doanh thu giảm 8,8% xuống 670,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 15%, đạt 10,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 1,8% lên 4,6%, giúp lợi nhuận gộp tăng 138%, đạt gần 30,8 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy một thay đổi đáng quan tâm: hiệu quả kinh doanh không còn vận động hoàn toàn theo quy mô doanh thu. Khi doanh thu quý III thu hẹp nhưng lợi nhuận vẫn tăng, câu hỏi đặt ra không chỉ là Afiex bán được bao nhiêu hàng, mà còn là doanh nghiệp đang tạo ra bao nhiêu giá trị từ hoạt động kinh doanh.

Theo giải trình của Afiex, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơ cấu mặt hàng, tập trung vào hoạt động chế biến và cung ứng lương thực xuất khẩu có biên lợi nhuận tốt hơn. Giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu là yếu tố giúp cải thiện lợi nhuận gộp.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh thị trường gạo xuất khẩu đang thay đổi. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn gạo, thu về 3,11 tỷ USD, giảm 6,1% về lượng và 10,9% về giá trị so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt 484,8 USD/tấn, giảm 5,1%.

Khi giá xuất khẩu giảm, việc gia tăng sản lượng không còn đồng nghĩa với tăng trưởng tương ứng về doanh thu và lợi nhuận. Áp lực cạnh tranh vì thế buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm lợi thế ngoài giá bán, từ chất lượng, khả năng chế biến đến thương hiệu và hệ thống phân phối.

Với Afiex, câu trả lời đang dần được định hình qua chiến lược phát triển các dòng gạo chất lượng cao như ST25, Japonica, Đài Thơm và gạo đặc sản đóng gói từ 900g đến 5kg. Thay vì chỉ đóng vai trò nhà cung cấp gạo số lượng lớn, doanh nghiệp hướng tới các sản phẩm có nhận diện thương hiệu, tiếp cận trực tiếp hơn với người tiêu dùng và hệ thống bán lẻ.

Afiex cũng tìm kiếm cơ hội tại Mỹ, Anh, Đức và các quốc đảo Thái Bình Dương. Đây là những thị trường đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà còn phải duy trì sự ổn định của sản phẩm và nguồn cung.

Điểm đáng chú ý của hướng đi này nằm ở khả năng dịch chuyển vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Khi tham gia sâu hơn vào chế biến, đóng gói và phát triển thương hiệu, Afiex có cơ hội gia tăng phần giá trị giữ lại trên mỗi đơn hàng, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào biến động giá gạo nguyên liệu.

Một trong những vấn đề thị trường quan tâm trước mắt của Afiex nằm ở việc thu hồi công nợ và cải thiện tình hình dòng tiền âm. Ảnh minh họa: Afiex

Tập trung thu hồi công nợ, nâng công suất nhà máy dồn lực cho xuất khẩu

Dĩ nhiên, kết quả lợi nhuận quý III chưa đủ để khẳng định toàn bộ hiệu quả đến từ các dòng gạo chất lượng cao, bởi doanh nghiệp chưa công bố riêng đóng góp của phân khúc này.

Tuy nhiên, sự cải thiện biên lợi nhuận trong giai đoạn thị trường xuất khẩu chịu sức ép về giá cho thấy việc điều chỉnh cơ cấu kinh doanh đang có những tín hiệu tích cực.

Hiện tại, một trong những vấn đề thị trường quan tâm trước mắt của Afiex nằm ở dòng tiền khi trong 9 tháng đầu năm 2026, dù lợi nhuận sau thuế tăng 84%, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn âm gần 170 tỷ đồng, so với mức âm 112 tỷ đồng cùng kỳ.

Đây là vấn đề thường thấy của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ghi nhận trong những kỳ phải tăng ứng vốn thu mua theo mùa vụ, chi tiền cho chế biến và dự trữ hàng trước khi thu được tiền từ khách.

Vì vậy, về dài hạn thước đo quan trọng với Afiex sẽ không chỉ ở tốc độ tốc độ tăng doanh thu, mà là khả năng duy trì biên lợi nhuận, mở rộng thị trường và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn kế hoạch thu hồi công nợ.

Ban lãnh đạo Afiex cho biết đã chủ động thực hiện rà soát công nợ theo từng khách hàng và kỳ hạn, ưu tiên đối chiếu hồ sơ và chốt lịch thanh toán cho các khoản đến hạn hoặc quá hạn. Với đơn hàng mới, doanh nghiệp có thể điều chỉnh hạn mức bán chịu và kỳ hạn thanh toán theo lịch sử trả tiền của từng đối tác.

Hai biện pháp này giúp xử lý số tiền còn phải thu từ các đơn hàng đã giao và hạn chế vốn tiếp tục bị giữ lại ở những đơn hàng mới.

Trong kế hoạch sắp tới, doanh nghiệp dự kiến đầu tư cải tạo các nhà máy chế biến gạo, mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nâng công suất sản xuất và cải thiện hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh. Kế hoạch còn bao gồm đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy nhằm chủ động hơn về nguồn năng lượng.

Đây là những định hướng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát chi phí và gia tăng hiệu quả khai thác các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu. Khi đó, việc củng cố bộ đệm tài chính là cần thiết, nhất là trong bối cảnh Afiex đang định hướng chuyển dịch kinh doanh sang “gạo chất lượng cao”.

Tuy vậy, việc phát triển các dòng gạo chất lượng cao đòi hỏi Afiex bố trí vốn từ khâu thu mua nguyên liệu đến chế biến, đóng gói để bảo đảm chất lượng và nguồn cung ổn định. Khi giá gạo xuất khẩu giảm, công ty vừa phải giữ biên lợi nhuận trên các đơn hàng hiện hữu, vừa phải bảo đảm vốn cho kế hoạch mở rộng phân khúc này.

Với dòng tiền kinh doanh còn âm và phần lớn dư nợ là vay ngắn hạn, vì vậy, sớm hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu là điều kiện cần để giúp Afiex có thêm nguồn trả nợ ngân hàng và chủ động vốn cho kỳ thu mua tiếp theo.

Nhìn ở góc độ quản trị, việc gia tăng bộ đệm tài chính không chỉ là quy mô vốn tăng thêm, mà là khả năng chuyển nguồn lực đó thành lợi thế trong thu mua, sản xuất và xuất khẩu. Khi ấy, chiến lược gạo chất lượng cao mới có cơ sở để mang lại tăng trưởng lợi nhuận ổn định cho Afiex, thay vì chỉ là sự thay đổi trong danh mục sản phẩm.