Nhóm biểu diễn nhạc cụ bên hồ Xuân Hương hồi tháng 5. Ảnh: Dalat5AM.

Văn phòng UBND Lâm Đồng cho biết ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND Lâm Đồng, vừa ký quyết định trao tặng bằng khen cho nhóm nhạc đường phố Dalat5AM vì đã có thành tích xuất sắc trong việc sáng tạo, duy trì không gian âm nhạc cộng đồng, góp phần giới thiệu văn hóa và du lịch địa phương.

Nhóm nhạc này không có sân khấu, không bán vé, thường hát và biểu diễn các loại nhạc cụ như violin, ghita, trống, organ... bên hồ Xuân Hương, cụ thể là ngã 3 Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Các buổi biểu diễn tổ chức đều đặn lúc 5h Chủ nhật hàng tuần, kéo dài khoảng 2 giờ. Mỗi buổi diễn đủ chỗ cho khoảng 150-200 người. Du khách có thể đăng ký trước qua fanpage để giao lưu âm nhạc.

Nhóm nhạc và người dân, du khách giao lưu âm nhạc bên bờ hồ Xuân Hương. Ảnh: Dalat5AM.

Ngày 19/11, nhạc sĩ Trương Lê Sơn, người khởi xướng nhóm nhạc, chia sẻ rằng bằng khen là sự động viên và ghi nhận đáng quý đối với những người đã cùng tạo nên không gian âm nhạc. Càng vui hơn khi được đóng góp trong bản giao hòa chung của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 12 (12-31/12).

Nhóm được thành lập năm 2023, từ tình yêu âm nhạc và Đà Lạt, mong muốn có một nơi để những người cùng sở thích gặp gỡ, đàn hát vào mỗi sáng cuối tuần. Những ngày đầu tiên, chủ một quán cà phê ở Đà Lạt đã cung cấp dàn loa. Người hát là ca sĩ ở quán cà phê, phòng trà địa phương. Đến cuối năm 2024, nhóm bắt đầu mở rộng quy mô khi nhạc sĩ này mời thêm các ca sĩ từ TP.HCM đến biểu diễn.

Qua thời gian, nhóm ngày càng được nhiều du khách biết đến, nhận được đồng hành của chính quyền địa phương.

Nhạc sĩ cho biết thời gian tới, nhóm tiếp tục giữ tinh thần biểu diễn đại chúng, mỗi bài hát đều chuẩn bị chỉn chu, đưa không gian âm nhạc phát triển nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi.