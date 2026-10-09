Tặng bằng khen cho nam thanh niên dũng cảm cứu sống 4 học sinh ở Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương ký quyết định tặng bằng khen cho anh Lê Hoàng Minh (28 tuổi, trú tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì có thành tích đột xuất trong ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị).

Theo Báo Điện tử VTC News đưa tin ngày 23/9, thời điểm trời mưa khoảng 16h cùng ngày, 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc (xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) gồm Nguyễn Văn Th. (SN 2015); Trương Minh Ph. (SN 2014); Trương Tấn H. (SN 2016); Trương Đình Tiến D. (SN 2015) và Trương Quốc V. (SN 2016) đến thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt) tắm biển và bị sóng cuốn trôi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ 5 đuối nước tại vùng biển thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt) ngày 23/9

Phát hiện sự việc trong lúc câu cá gần đó, anh Minh nhanh chóng tìm phương tiện hỗ trợ, trực tiếp bơi ra biển cứu được 4 học sinh, đưa vào bờ an toàn. Anh Minh cũng phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh còn lại mất tích là em Trương Quốc V. Đến khoảng 17h40 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể em V. và đưa vào bờ.

Ngày 25/9, UBND phường Nam Đông Hà tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất anh Lê Hoàng Minh vì hành động dũng cảm cứu người và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển xã Nam Cửa Việt.

Cách đây ít ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường thủy nội địa, đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt - Đội trưởng Đội CSGT Đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Huế) nghe tiếng một phụ nữ hoảng hốt tri hô có người đang gặp nạn dưới sông, tại khu vực bến Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Trước tình huống này, không chút do dự, Thượng tá Lê Diệt nhanh chóng chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán, huy động người dân cùng tham gia cứu người. Lúc này, nạn nhân chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40m.

Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn vào bờ và thực hiện sơ cứu ban đầu. Ngay sau đó, một số cán bộ có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, TP Huế).