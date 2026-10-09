Tặng bằng khen cho nam thanh niên dũng cảm cứu sống 4 học sinh

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/9, khi đang tắm biển tại khu vực thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, nhóm 5 học sinh đến từ thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, đã không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc trong lúc câu cá gần đó, anh Minh nhanh chóng tìm phương tiện hỗ trợ, trực tiếp bơi ra biển cứu được 4 học sinh, đưa vào bờ an toàn. Anh Minh cũng phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh còn lại mất tích.

Ngày 25/9, UBND phường Nam Đông Hà đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất anh Lê Hoàng Minh vì hành động dũng cảm cứu người và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển xã Nam Cửa Việt.

Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy lao mình xuống biển cứu các học sinh bị đuối nước của anh Lê Hoàng Minh thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hành động vì sự an toàn và tính mạng của người khác.