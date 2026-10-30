Tặng bằng khen các đơn vị quân đội hỗ trợ xây dựng 7 trường nội trú biên giới

Đơn vị thi công tặng quà tri ân lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ công trình trường nội trú

Clip Lễ tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), dự án xây dựng 7 trường tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng.

Triển khai từ tháng 6 đến tháng 8, Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng vũ trang, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, kịp đưa các trường vào phục vụ năm học 2026–2027.

Đến ngày 30-10, cả 7 điểm trường đã đưa khối lớp học và hiệu bộ vào vận hành ổn định. 94/94 hạng mục chính đã cất nóc, khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai phát biểu

Trong quá trình triển khai, lực lượng quân đội, công an đã huy động 819 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp 77.028 ngày công lao động, trực tiếp hỗ trợ thi công tại các điểm trường. Qua đó, bổ sung nhân lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trong giai đoạn cao điểm.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng; tổ chức nghiệm thu, bàn giao, thanh toán và quyết toán theo đúng quy định.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Quân khu 5 vì có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ xây dựng 7 trường nội trú biên giới.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tặng bằng khen cho các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú