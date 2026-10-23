Tăng ba phiên bù cả tháng giảm, VN-Index vượt 1770 điểm

VN-Index tăng mạnh liền ba phiên liên tiếp.

Chỉ số đóng cửa tăng 13,52 điểm (+0,77%) lên mức 1774,15 điểm. Đây là phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp, đem về cho VN-Index hơn 82 điểm, bằng mức giảm cả tháng 10.

Áp lực chốt lời vẫn xuất hiện trong khoảng 30 phút đầu phiên chiều nay, nhưng càng về sau dòng tiền bắt đáy hoạt động càng tốt. Độ rộng thay đổi dần theo hướng tích cực và đóng cửa sàn HoSE ghi nhận 144 mã xanh/156 mã đỏ, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (97 mã xanh/192 mã đỏ).

Không chỉ số lượng lớn cổ phiếu đảo chiều thành công, diễn biến phục hồi cũng xuất hiện ở ngay cả nhóm còn đỏ. Trong 156 cổ phiếu chốt dưới tham chiếu, hơn một phần ba (34,6%) có biên độ phục hồi quá 1% kể từ giá thấp nhất. Khoảng 29% số cổ phiếu giảm giá vẫn phải chốt ở mức thấp nhất. Như vậy tổng thể diễn biến phục hồi đảo chiều của VN-Index có kéo theo sự phục hồi ở cổ phiếu, dù không thể khiến tất cả cùng vượt tham chiếu. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng 72% so với buổi sáng, đạt 8.931 tỷ đồng không tính thỏa thuận là cao nhất 25 phiên chiều trở lại đây. Hai yếu tố này xác nhận hoạt động mua vào đã có tính chủ động hơn.

Phần lớn điểm số tăng của VN-Index hôm nay vẫn đến từ nhóm trụ. Thống kê rổ VN30 có 23 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Diễn biến đảo chiều mạnh xuất hiện cả với hai trụ lớn nhất là VIC và VHM. VIC cuối phiên sáng giảm nhẹ 0,13%, đóng cửa tăng 1,55% tương đương riêng phiên chiều tăng 1,68%. VHM cũng đảo chiều 1,26%, thành tăng 0,47% so với tham chiếu.

Từ góc độ thanh khoản, sắc xanh áp đảo trong nhóm cổ phiếu giao dịch lớn nhất phiên này.

Ngoài ra, nhóm ngân hàng cũng rất xuất sắc. STB bay cao thêm lên kịch trần từ mức tăng 3,74% buổi sáng, thanh khoản gấp 2,4 lần. ACB đột biến từ khoảng 1h15, đóng cửa tăng 3,9% từ mức giảm 0,73% của phiên sáng. BID, CTG, HDB, LPB, SHB, SSB, VIB, VPB đều là những cổ phiếu lên giá rất mạnh trong buổi chiều. Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 ghi nhận 7 mã đóng cửa tăng trên 1% giá trị. Cổ phiếu duy nhất còn đỏ là MBB giảm 0,5%. Thanh khoản nhóm ngân hàng blue-chips cũng khá ấn tượng, chiếm 58,7% tổng giá trị khớp lệnh cả rổ, tỷ trọng cao nhất 22 phiên.

Cổ phiếu ngân hàng có đóng góp đáng kể cho VN30-Index, giúp chỉ số này kết phiên tăng 0,75%, độ rộng 20 mã xanh và 10 mã đỏ. Ngay cả VIC cũng phải xếp thứ hai sau STB trong việc kéo điểm chỉ số này. Với VN-Index, trong 10 cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất thì 8 mã cũng là ngân hàng. Tính chung các mã ngân hàng trên HoSE khớp lệnh 4.935,5 tỷ đồng, cao nhất 22 phiên và chiếm xấp xỉ 35% giá trị sàn.

Nhóm blue-chips hỗ trợ điểm số đã tạo điều kiện cho các cổ phiếu vừa và nhỏ phục hồi tốt hơn. Độ rộng cải thiện với 144 mã xanh (phiên sáng 97 mã) trong đó 67 mã tăng trên 1% và VN30 đóng góp 8 mã. Những cổ phiếu midcap xuất sắc là VIX tăng 1,2% khớp 504,2 tỷ đồng; VSC tăng 3,78% với 405,1 tỷ; TPB tăng 1,96% với 386,4 tỷ; EIB tăng 5,31% với 353,2 tỷ; GEX tăng 1,9% với 243,8 tỷ; ORS tăng 2,56% với 177,1 tỷ; VPI tăng 2,87% với 144 tỷ; KDH tăng 1,34% với 118,7 tỷ.

Việc thanh khoản tăng cao trong phiên chiều kết hợp với giá cổ phiếu phục hồi cho thấy nhà đầu tư đã nhảy vào bắt đáy nhiều hơn. Sự chủ động từ bên mua kết hợp với áp lực bán không mạnh, giúp giá lên thuận lợi. Điều này khiến mức giao dịch nhỏ của phiên sáng giống như một đợt kiểm tra nguồn hàng ngắn hạn và kết quả khá thành công.