Tặng 622 phần quà cho trẻ em xã An Cư

Tính từ ngày 30/6/2026, một chính sách mới đáng chú ý liên quan đến thuế thu nhập cá nhân được bổ sung. Cá nhân cư trú có thể được giảm trừ một số khoản chi phí y tế và giáo dục – đào tạo khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, tuy vậy nhiều người lại chưa nắm rõ cụ thể chính sách này.