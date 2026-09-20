Tặng 622 phần quà cho trẻ em xã An Cư
Ngày 20/9, Hội Phụ nữ xã An Cư (An Giang) và Trường Tiểu học A An Cư phối hợp nhóm Sen Xanh (phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm cho học sinh, thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 392 phần quà trung thu cho thiếu nhi, 200 phần quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn và 30 phần quà cho học sinh xuất sắc. Tổng trị giá quà trên 117 triệu đồng, do nhóm Sen Xanh vận động hỗ trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tang-622-phan-qua-cho-tre-em-xa-an-cu-a497485.html