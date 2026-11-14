Tặng 500 áo thi đấu lan tỏa thông điệp 'Vì cộng đồng không ma túy'

500 chiếc áo thi đấu đã được trao đến các vận động viên trong quá trình nhận Race-kit chuẩn bị cho ngày tranh tài chính thức sẽ diễn ra vào ngày 15/11. Trên mỗi chiếc áo nổi bật khẩu hiệu “Chung tay một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy’” không chỉ tạo hình ảnh đồng bộ, chuyên nghiệp trên các cung đường chạy, những chiếc áo còn mang theo thông điệp tuyên truyền ý nghĩa, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Qua đó, mỗi vận động viên cũng trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng đưa thông điệp về một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn, không ma túy đến đông đảo người dân và du khách.

Cán bộ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát áo thi đấu cho vận động viên thi đấu cự ly 21km.

Các vận động viên hào hứng nhận áo mang thông điệp ý nghĩa.

Đông đảo vận động viên cự ly 21km, 42km đăng ký nhận áo.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 với chủ đề “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng” diễn ra ngày 15/11. Sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh không chỉ góp phần vào thành công của giải đấu mà còn tạo thêm sức lan tỏa cho thông điệp phòng, chống ma túy, hướng tới một Lai Châu khỏe mạnh, bình yên và không ma túy.