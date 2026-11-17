Tặng 31 tivi cho 8 trường học tại An Giang
Ngày 17/11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang tổ chức bàn giao, lắp đặt 31 tivi tại 8 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã An Phú, Thạnh Hưng và Phú Hữu, với tổng trị giá 300 triệu đồng, phục vụ hơn 880 học sinh.
Hỗ trợ tivi giảng dạy cho Trường Tiểu học Phú Hữu.
Số tivi trên thuộc dự án “Tặng tivi giảng dạy cho các trường tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh An Giang”, do Tổ chức Loreto Property Association (Vietnam) Limited viện trợ.
Dự án hướng đến cải thiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tang-31-tivi-cho-8-truong-hoc-tai-an-giang-a502768.html