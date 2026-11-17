Hỗ trợ tivi giảng dạy cho Trường Tiểu học Phú Hữu.

Số tivi trên thuộc dự án “Tặng tivi giảng dạy cho các trường tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh An Giang”, do Tổ chức Loreto Property Association (Vietnam) Limited viện trợ.

Dự án hướng đến cải thiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.