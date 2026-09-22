Tặng 300 suất quà Trung thu cho thiếu nhi xã Bắc Khánh Vĩnh

Tối 22-9, tại chùa Quảng Đức (xã Bắc Khánh Vĩnh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội thiện nguyện Không Tên, Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Khánh Vĩnh và chùa Quảng Đức tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, các em nhỏ được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân, giao lưu cùng chị Hằng - chú Cuội, tham gia các trò chơi vui nhộn và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Dịp này, Ban tổ chức tặng 300 suất quà (gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa, lồng đèn…) cho các em nhỏ, trong đó Hội Chữ thập đỏ xã Bắc Khánh Vĩnh tặng 100 suất, chùa Quảng Đức tặng 200 suất. Ngoài ra, các em còn được tặng quần áo mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 30 triệu đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho các em nhỏ tham gia chương trình.

Chương trình mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.