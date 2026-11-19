Ban tổ chức trao 300 suất quà cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn tại xóm Tềnh Cà Lừa và Hồng Việt, xã Trường Hà.

Ban tổ chức trao tặng 300 suất quà cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn tại xóm Tềnh Cà Lừa và Hồng Việt; tổ chức nấu bữa ăn trưa cho 132 học sinh tại Điểm trường Mầm non Nà Sác. Tổng trị giá các hoạt động 340 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh trong công tác nhân đạo, góp phần chăm lo đời sống người dân và trẻ em ở địa bàn vùng biên giới.