Tặng 300 phần quà cho người dân xã Thạnh Lộc

Đại diện Hội Nông dân xã Thạnh Lộc phối hợp Ban Trị sự Miếu Bà Tà Ben tặng quà cho các hộ dân.

Theo đó, ban tổ chức đã trao 300 phần quà cho các hội viên nông dân nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn các ấp: Phước Lợi, Hòa Thọ, Hòa An, Hòa Tiến, Thạnh Lợi và Thạnh Hòa. Việc trao quà được tổ chức tại 4 điểm nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tổng kinh phí trao quà 60 triệu đồng, do Ban Trị sự miếu Bà Tà Ben tài trợ.