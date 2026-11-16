Tặng 30 thẻ BHYT cho người dân ở Xuân Lộc

Chiều 16/11, xã Xuân Lộc phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Can Lộc và Công ty CP Y tế đa khoa Can Lộc tổ chức chương trình trao tặng thẻ BHYT cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xã Xuân Lộc và các đơn vị đã trao tặng thẻ BHYT cho người dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Xuân Lộc và các đơn vị đã trao tặng 30 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ngành và cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Qua đó, giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn giảm bớt gánh nặng, có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, yên tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.