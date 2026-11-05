Tặng 3.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2027

Công đoàn Đồng Nai tổ chức xe đưa công nhân về quê đón tết Nguyên đán năm 2026 (ảnh tư liệu).

Công nhân được tặng vé là người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, ưu tiên người bị tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc làm, bị nợ lương, người dân tộc thiểu số, người có 2 năm liên tiếp chưa về quê đón Tết. Không tặng vé cho những trường hợp đã được Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai hỗ trợ vé xe về Tết Nguyên đán năm 2026.

Để tạo thuận lợi cho công nhân trong quá trình di chuyển, với vé chiều đi (công nhân về Tết), Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tổ chức lựa chọn đơn vị vận tải để hợp đồng thuê xe và phối hợp với các đơn vị bố trí xe đi về các tuyến cho phù hợp. Chiều về (công nhân quay lại làm việc), người lao động sẽ tự chọn ngày để mua vé xe, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai sẽ thanh toán 100% tiền vé cho công nhân (hồ sơ thanh toán do công đoàn cơ sở tổng hợp, gửi cho Liên đoàn).

Dự kiến các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết sẽ xuất phát trong 3 ngày (từ 31/1 đến 2/2/2027, tức từ 24 đến 26/12 âm lịch).

Người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH FTT Vina, doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng bằng da ở xã Bình Lộc, thành phố Đồng Nai.

Trên địa bàn Đồng Nai có hàng trăm nghìn công nhân nhập cư, nhu cầu về quê đón Tết của người lao động rất lớn. Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai đề nghị các cấp công đoàn chủ động làm việc, thương lượng với doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí, tổ chức thêm các chuyến xe đưa công nhân về quê.

Tết Nguyên đán 2027, các cấp công đoàn tại Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân như: Tết sum vầy, họp mặt gia đình công nhân, chợ Tết công đoàn; đồng thời thăm hỏi, tặng hàng trăm nghìn phần quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh, bị tai nạn lao động.

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Đồng Nai; Đồng Nai là thành phố công nghiệp với khoảng 1,4 triệu công nhân, trong đó có gần 70% lao động nhập cư.

Sắp tới, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai sẽ phối hợp cùng ngành chức năng kiểm tra, giám sát chủ doanh nghiệp chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động; đề xuất giải pháp đảm bảo quyền lợi của công nhân tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. Các cấp công đoàn cũng tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về việc trả lương, thưởng, thời gian nghỉ Tết; tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết.