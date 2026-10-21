Tặng 25 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Quy Nhơn Đông

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.

Trao tặng 25 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Cường

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần hỗ trợ các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.