Tặng 220 áo ấm cho trẻ mầm non ở xã Nam Khánh Vĩnh

Sáng 11-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh phối hợp với Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Sơn Thủy (phường Bắc Nha Trang) tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” tại Trường Mầm non Hướng Dương (xã Nam Khánh Vĩnh).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 220 chiếc áo ấm cho các em nhỏ đang học tập tại trường với tổng trị giá gần 18 triệu đồng. Những chiếc áo ấm là món quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp hội phụ nữ đối với trẻ em vùng khó khăn.

Ban tổ chức tặng quà cho các em nhỏ.

Được biết, năm 2025, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Sơn Thủy đã hỗ trợ 385 bộ quần áo ấm với tổng trị giá gần 23 triệu đồng cho các trường mầm non trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, góp phần chăm lo điều kiện sinh hoạt, học tập cho trẻ em địa phương.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

CHÂU TƯỜNG